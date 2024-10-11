Довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ), який діяв на Донеччині.

Зловмисник передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут, повідомляє Служба безпеки України (СБУ).

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СБУ викрила агента ФСБ, який коригував удари по Силам оборони

Співробітники СБУ затримали 39-річного мешканця Бахмута у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.

Він потрапив у поле зору російської спецслужби через свої прокремлівські пости та відео у Телеграм.

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Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Офіс Генерального прокурора України зазначає, що за свою відданість росіянам чоловік розраховував у майбутньому отримати від них псевдопосаду «мера м. Слов’янськ».

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Служба безпеки схопила російського агента, який мобілізувався до ЗСУ

10 жовтня СБУ повідомляла про затримання зрадника, завербованого Росією, який планував координувати ворожі удари по власному підрозділу.

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Ним виявився 30-річний мешканець Одеси, завербований ворожою спецслужбою через Телеграм-канали, де той шукав швидкий заробіток.

Спочатку зловмисник виконав тестове завдання, а потім у серпні року за вказівкою куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб потім продовжити коригування вогню.