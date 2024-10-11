У Ватикані президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском.

Під час візиту Зеленський подарував понтифіку картину «Різанина в Бучі. Історія Марічки».

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Зустріч Зеленського та Папи Римського − що треба знати

Президент України подякував Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру.

Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією Формули миру.

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Зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30–31 жовтня в Канаді.

Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.

Президент зазначив, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти.

Окремо Володимир Зеленський акцентував на полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

Більше по темі Президент України представив прем’єру Великої Британії План перемоги Президент України Володимир Зеленський наголосив, що План перемоги це місток до другого Саміту миру.

Він попросив Папу Франциска сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон.

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На зустрічі домовилися, що Україна передасть список полонених журналістів.

«Нам відомо, що в полоні в Росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим», – зазначив Зеленський.

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги й тривалої реабілітації.

Президент України подарував картину Папі Римському

Агенція ANSA повідомила, що після приватної бесіди Папа Римський вручив Зеленському бронзовий барельєф із зображенням квітки, що розпускається.

На барельєфі також є напис «Мир – це тендітна квітка».

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Президент України подарував понтифіку картину, написану олією, на якій зображена «Різанина в Бучі. Історія Марічки».

Також Папа Франциск передав Зеленському своє послання до цьогорічного Всесвітнього дня миру, томи папських документів, книгу про Statio Orbis від 27 березня 2020 року та збірник «Переслідувані за правду: українські греко-католики за залізною завісою».