У Польщі іноземців, які порушили закон, після відбування покарання висилатимуть з країни з забороною в’їзду до Шенгенської зони, пише radiotrek із посиланням на заяву прикордонної служби.

Яких українців висилатимуть із Польщі − подробиці

Іноземців, які скоїли злочини на території Польщі, після відбування покарання доправлятимуть до аеропорту та депортуватимуть до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшого висилання

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До злочинів, за які депортуватимуть іноземців, належать такі:

організація незаконного перетину кордону,

керування транспортним засобом у стані будь-якого сп’яніння.

Як зазначили прикордонники, у таких іноземців уже спливає термін відбування покарання за ці злочини.

Хто депортуватиме українців із Польщі

За це відповідатимуть прикордонна служба та виправні установи. Співробітники в'язниць надаватимуть дані прикордонникам про іноземців, у яких завершується термін покарання.

"Депортуватимуть осіб з іноземним громадянством, які становлять загрозу державній безпеці, засуджених за діяльність у злочинному угрупованні та тих іноземців, які неодноразово порушували закон", – пояснили прикордонники.

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Цим людям заборонять повторний в’їзд до Шенгенської зони на термін до 10 років.

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Перебування українців за кордоном − що треба знати

Норвезький уряд почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

Наразі в цій країні понад 80 тис. українців.

Заявки кількох українських біженців відхилили, однак нікого не вислали з країни примусово, проте деяким українцям відмовили в наданні місця проживання.

У травні уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді правила колективного захисту для всіх українців втратило свою чинність.

У МЗС Польщі закликали припинити допомогу українським біженцям для того, щоб вони йшли воювати

З 1 вересня українці без статусу тимчасового захисту зможуть працювати у Литві лише після отримання посвідки на проживання.

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Посол України в Молдові Марко Шевченко повідомляв, що українська влада веде діалог із молдовськими колегами щодо питання повернення в Україну чоловіків призовного віку.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, чоловіки, які незаконно виїхали з України і потрапили на територію країн Європи, потрапляють під захист ЄС.

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевняла, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.