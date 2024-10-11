Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі прокоментував заяву МЗС України щодо незадоволення використанням на передвиборчих банерах фото зруйнованих українських міст і пам'яток.

Про це повідомляє SOVA.

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Спікер парламенту Грузії відповів на заяву МЗС України - що відомо

Папуашвілі поставив запитання Києву, заявляючи, що під час початку повномасштабної війни в Україні офіційні особи України "втягували" в цей "сценарій" Грузію.

За його словами, передвиборчі банери "Грузинської мрії" набули такого резонансу тому, що ті, хто нібито "підштовхував Грузію до війни", "подивилися в очі власному злочину".

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Спікер зазначив, що на банери мають звернути увагу всі – особливо ті, хто підштовхував Грузію до сценарію, який зображений на банерах.

"Нас підштовхували змінити барвисту реальність і безпеку, які ми маємо сьогодні, на реальність, яка є сьогодні в Україні.

Ми бачили подібні картини не тільки в Україні, а й у Грузії. Грузинський народ добре знає, що означають зруйновані школа, дорога і міст.

Хто закликав нас до цієї війни?", – запитав Папуашвілі.

Крім того, він звинуватив опозицію у підштовхуванні Грузії до участі у війні.

"Прем'єр-міністр України публічно закликав грузинський народ – ідіть до будівлі парламенту і попросіть свій уряд відправити добровольців на війну.

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Сьогодні, коли українська влада каже: "Не втягуйте нашу війну у свої політичні дебати", чому вони втручалися свого часу?", – додав спікер.

Наостанок Папуашвілі згадав заклики приєднатися до санкцій ЄС проти Росії як приклад втягування у війну.

Як МЗС України відповіло на цинічні заяви прем'єра Грузії

МЗС України було здивоване намаганнями влади Грузії стерти з пам’яті грузинів численні злочини Росії, які вона вчинила і продовжує вчиняти на окупованих територіях як Грузії, так й України.

В українському відомстві вважають ганебним використання партією «Грузинська мрія» зображень війни Росії проти України в своїй політичній рекламі.

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МЗС України вкотре закликало уряд Грузії утримуватись від втягування України у внутрішньополітичні процеси Грузії, а також від блазнювання на крові та стражданнях українців.

"Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - додали у відомстві.

Банери з руйнуваннями в Україні "викрили брехню" про війну - Кобахідзе

В етері телеканалу Imedi TV прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе прокоментував використання в передвиборчій рекламі своєї партії світлин зруйнованих українських міст.

Він зазначав, що рекламні банери "оголили правду" про Україну, яку нібито не знав грузинський народ.

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На думку Кохабідзе, банерами стурбовані лише опозиційні політики та неурядові організації.