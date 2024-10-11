Більшість громадян Польщі підтримують повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Польщі, до України.

Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки (СBOS), проведеному у вересні, пише PAP.

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Поляки "за" повернення українців мобілізаційного віку в Україну - що відомо

Дві третини поляків (67%) підтримали ідею депортації громадян України призовного віку.

Проти цього виступила лише приблизно п’ята частина респондентів (22%).

За політичними силами опитані розділилися у такий спосіб:

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виборці лівих політсил виступають переважно проти повернення українців мобілізаційного віку

прихильники всіх інших політичних партій підтримують це рішення.

Скільки поляків бояться, що Путін застосує ядерну зброю проти України

Як зазначили автори дослідження, у вересні кількість осіб, які побоюються, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, знизилася.

На початку повномасштабного вторгення ця цифра була 77%, а зараз - 51%.

Найбільше застосування ядерної зброї Росією в Україні бояться у Польщі жінки та люди старшого віку.

Читайте у матеріалі Kyiv Post про різкий спад кількості поляків, прихильних до прийому українських біженців.

Польща не «захищамите» українських ухилянтів від призову - подробиці

1 травня заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що його країна не буде «захищати» українських ухильників від призову на своїй території.

Станом на лютий цього року в Польщі було зареєстровано 952 104 українських біженців, з яких близько 150 000 осіб були призовного віку.

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«Ми точно не будемо захищати тих, хто ухиляється від призову», - заявив Шейна в інтерв'ю державному телеканалу TVP.

Він додав, що Варшава не отримувала жодного офіційного запиту від України щодо чоловіків призовного віку.

«Коли Україна звернеться до Польщі з відповідним запитом, ми будемо діяти відповідно до польського та європейського законодавства», - сказав Шейна.

Україна планує здійснити мобілізаційний облік громадян, які скористалися тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу.