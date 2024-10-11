Більшість громадян Польщі підтримують повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Польщі, до України.

Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки (СBOS), проведеному у вересні, пише PAP.

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Поляки "за" повернення українців мобілізаційного віку в Україну - що відомо

Дві третини поляків (67%) підтримали ідею депортації громадян України призовного віку.

Проти цього виступила лише приблизно п’ята частина респондентів (22%).

За політичними силами опитані розділилися у такий спосіб: 

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  • виборці лівих політсил виступають переважно проти повернення українців мобілізаційного віку
  • прихильники всіх інших політичних партій підтримують це рішення.

Скільки поляків бояться, що Путін застосує ядерну зброю проти України

Як зазначили автори дослідження, у вересні кількість осіб, які побоюються, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, знизилася.

На початку повномасштабного вторгення ця цифра була 77%, а зараз - 51%.

Найбільше застосування ядерної зброї Росією в Україні бояться у Польщі жінки та люди старшого віку.

Читайте у матеріалі Kyiv Post про різкий спад кількості поляків, прихильних до прийому українських біженців.

Польща не «захищамите» українських ухилянтів від призову - подробиці

1 травня заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що його країна не буде «захищати» українських ухильників від призову на своїй території.

Станом на лютий цього року в Польщі було зареєстровано 952 104 українських біженців, з яких близько 150 000 осіб були призовного віку.

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«Ми точно не будемо захищати тих, хто ухиляється від призову», - заявив Шейна в інтерв'ю державному телеканалу TVP.

Він додав, що Варшава не отримувала жодного офіційного запиту від України щодо чоловіків призовного віку.

«Коли Україна звернеться до Польщі з відповідним запитом, ми будемо діяти відповідно до польського та європейського законодавства», - сказав Шейна.

Україна планує здійснити мобілізаційний облік громадян, які скористалися тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу.

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