Більшість громадян Польщі підтримують повернення українських чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають у Польщі, до України.
Про це йдеться в опитуванні Центру досліджень громадської думки (СBOS), проведеному у вересні, пише PAP.
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Поляки "за" повернення українців мобілізаційного віку в Україну - що відомо
Дві третини поляків (67%) підтримали ідею депортації громадян України призовного віку.
Проти цього виступила лише приблизно п’ята частина респондентів (22%).
За політичними силами опитані розділилися у такий спосіб:
- виборці лівих політсил виступають переважно проти повернення українців мобілізаційного віку
- прихильники всіх інших політичних партій підтримують це рішення.
Скільки поляків бояться, що Путін застосує ядерну зброю проти України
Як зазначили автори дослідження, у вересні кількість осіб, які побоюються, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України, знизилася.
На початку повномасштабного вторгення ця цифра була 77%, а зараз - 51%.
Найбільше застосування ядерної зброї Росією в Україні бояться у Польщі жінки та люди старшого віку.
Читайте у матеріалі Kyiv Post про різкий спад кількості поляків, прихильних до прийому українських біженців.
Польща не «захищамите» українських ухилянтів від призову - подробиці
1 травня заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна заявив, що його країна не буде «захищати» українських ухильників від призову на своїй території.
Станом на лютий цього року в Польщі було зареєстровано 952 104 українських біженців, з яких близько 150 000 осіб були призовного віку.
«Ми точно не будемо захищати тих, хто ухиляється від призову», - заявив Шейна в інтерв'ю державному телеканалу TVP.
Він додав, що Варшава не отримувала жодного офіційного запиту від України щодо чоловіків призовного віку.
«Коли Україна звернеться до Польщі з відповідним запитом, ми будемо діяти відповідно до польського та європейського законодавства», - сказав Шейна.
Україна планує здійснити мобілізаційний облік громадян, які скористалися тимчасовим захистом у країнах Європейського Союзу.