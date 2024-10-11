Упродовж дев'яти місяців 2024 року Міністерство оборони кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 70 інженерних засобів.
Серед них 47 вітчизняного та 23 - іноземного виробництва, повідомила пресслужба МОУ.
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«Залежно до потреб фронту українські зброярі нарощують свої спроможності. Сьогодні виробляють інженерні засоби за досить широкою номенклатурою», — зазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.
До використання Силами оборони допущено виготовлені українськими зброярами:
- протикумулятивні захисти ОВТ
- модулі технічного обслуговування
- модульні укриття
- уніфіковані димові шашки
- генератори
- пристрої зберігання електричної енергії (павербанки)
- маскувальні комплекти тощо.
Також серед кодифікованих для Сил оборони інженерних засобів іноземного виробництва — гусеничні екскаватори-навантажувачі, бульдозери, мостові конструкції, звукомовні станції тощо.
«Серед 70 кодифікованих з початку 2024 року інженерних засобів понад 40 — упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України», — йдеться в дописі.
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