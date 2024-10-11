Упродовж дев'яти місяців 2024 року Міністерство оборони кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 70 інженерних засобів.

Серед них 47 вітчизняного та 23 - іноземного виробництва, повідомила пресслужба МОУ.

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Скільки озброєння виготували в Україні у 2024 році

«Залежно до потреб фронту українські зброярі нарощують свої спроможності. Сьогодні виробляють інженерні засоби за досить широкою номенклатурою», — зазначив начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки полковник Володимир Рочняк.

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До використання Силами оборони допущено виготовлені українськими зброярами:

протикумулятивні захисти ОВТ

модулі технічного обслуговування

модульні укриття

уніфіковані димові шашки

генератори

пристрої зберігання електричної енергії (павербанки)

маскувальні комплекти тощо.

Також серед кодифікованих для Сил оборони інженерних засобів іноземного виробництва — гусеничні екскаватори-навантажувачі, бульдозери, мостові конструкції, звукомовні станції тощо.

«Серед 70 кодифікованих з початку 2024 року інженерних засобів понад 40 — упродовж третього кварталу. Це свідчить про пожвавлення зброярського виробництва в України», — йдеться в дописі.

Зеленський назвав пріоритети ОПК України у 2025 році

8 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що учасники Ставки визначили пріоритети для українського оборонно-промислового комлексу на наступний рік.

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Це, зокрема, ракети, дрони, снаряди, а також активне залучення інвестицій від партнерів.