Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США).

Про це повідомило міністерство фінансів України.

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Канада надасть Україні ще один кредит - подробиці

Кошти буде залучено через Адміністративний рахунок МВФ.

Як зазначили у Мінфіні, фінансування буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.

“Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд доларів США. Вдячний Уряду та громадянам Канади за солідарність з Україною та вкрай важливий внесок у стабільність фінансової системи України”, - заявив Сергій Марченко.

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Відомо, що додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних.

Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

В Україні очікують, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету.

Допомога Україні від Канади - що відомо

Під час 24 засідання "Рамйштайн" стало відомо, що Канада Україні надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.

Також новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні «швидких», що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою.

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Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми FLIT.

На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів.