Німеччина надасть Україні у наступному році пряму військову допомогу на 4 млрд євро, а ще до кінця цього року ФРН разом із партнерами надасть Україні пакет підтримки на 1,4 млрд євро.

Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським заяви для ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

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У 2025 році Німеччина продовжить допомагати Україні

"Ми також продовжимо нашу військову підтримку України в наступному році, і в бюджеті вже передбачено 4 млрд євро у вигляді прямої двосторонньої допомоги", - сказав Шольц.

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Він повідомив, що ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги на 600 мільйонів євро.

У пакеті є п'ята система ППО IRIS-T, бронетехніка, гаубиці, артилерійські боєприпаси та безпілотники.

"До кінця року ми також надамо Україні ще один пакет військової допомоги на суму близько 1,4 мільярда євро за підтримки наших партнерів – Бельгії, Данії та Норвегії", - додав канцлер.

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У спільній допомозі будуть:

додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T та Skynex

зенітні танки Gepard

самохідні та колісні гаубиці

основні бойові танки

бронемашини

бойові безпілотники

радари

артилерійські боєприпаси

Він вказав на те, що Німеччина надає Україні найбільшу військову підтримку з усіх країн Європи і продовжить це робити й надалі.

Шольц прокоментував допомогу G7 Україні - подробиці

Канцлер зазначив, що фінансово-економічну підтримку України з боку "Групи семи" та Євросоюзу, по-перше, є показником того, що Україна може покластися на партнерів.

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По-друге, Шольц назвав підтримку G7 чітким сигналом для президента РФ Владіміра Путіна, що "гра у затягування часу не спрацює".

" Ми не відступимо у своїй підтримці України. Ця рішучість, ця твердість є також основою, на якій ми будемо спільно вивчати всі можливості для шляхів до справедливого і тривалого миру для України", - наголосив він.

Шольц додав, що погоджується з Зеленським, що після Саміту миру у Швейцарії у другій такій конференції вже має брати участь Росія.

При цьому він зауважив, що мир в Україні "може бути досягнутий лише на основі міжнародного права".

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