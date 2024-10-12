Росія скинула на Куп’янськ Харківської області 13 керованих авіабомб, повідомила поліція Харківської області.
Удар по Куп'янську 12 жовтня − подробиці
Серед постраждалих 12 людей: шестеро чоловіків і шестеро жінок. За даними поліції, також загинули чоловік і жінка.
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Серед КАБів, скинутих росіянами на Куп'янськ, було дві термобаричні об'ємно-детонуючі авіабомби ОДАБ-1500.
Уперше вони використали в Україні цю бомбу під час удару по Великій Писарівці Сумської області.
Окупанти вдарили FPV-дроном біля зупинки в Куп’янську
Зранку 6 жовтня російські війська вдарили по Куп'янську на Харківщині.
Атакували FPV-дроном. Влучили біля зупинки.
Унаслідок обстрілу були поранені двоє чоловіків. Потерпілим 68 та 40 років.
Удар спричинив пошкодження приміщення магазину та автомобілю.