Росія скинула на Куп’янськ Харківської області 13 керованих авіабомб, повідомила поліція Харківської області.

Удар по Куп'янську 12 жовтня − подробиці

Серед постраждалих 12 людей: шестеро чоловіків і шестеро жінок. За даними поліції, також загинули чоловік і жінка.

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Серед КАБів, скинутих росіянами на Куп'янськ, було дві термобаричні об'ємно-детонуючі авіабомби ОДАБ-1500.

Уперше вони використали в Україні цю бомбу під час удару по Великій Писарівці Сумської області.