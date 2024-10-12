Індія посіла друге місце серед кріїн-постачальників критично важливих технологій до Росії, пише Bloomberg із посиланням на американських і європейських чиновників.
Технології для російського ВПК надходять через Індію − подробиці
Індійський експорт заборонених товарів, зокрема мікрочипів, схем і верстатів, у квітні та травні перевищив 60 млн доларів США. Наразі Індія поступається лише Китаю.
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Посланці союзників України, які порушують це питання, отримують мало відповідей від індійських колег. Водночас МЗС Індії відмовилося коментувати статистику Bloomberg.
Майже п’ята частина цих технологій, які надходять до військово-промислового комплексу Росії, потрапляють до РФ через Індію, розповіли чиновники.
Експорт більшості товарів подвійного призначення до Росії заборонений, тому вона почала купувати їх у третіх країнах та у випадкових дочірніх компаній західних фірм чи мереж посередників.
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За даними Bloomberg, союзники України працюють над обмеженням деяких із маршрутів постачання заборонених технологій до країни-агресора, серед яких були Туреччина та ОАЕ, однак досі з’являються нові шляхи, серед яких Індія, Малайзія і Таїланд.
Індія стала найбільшим імпортером російської нафти в липні
Нафта від Росії становила рекордні 44% від загального імпорту Індії в липні.
Обсяг імпорту цієї нафти до Індії збільшившись до рекордних 2,07 млн бареля на добу, що на 4,2% більше, ніж було у червні.
За даними китайської митниці, це перевищило липневий обсяг імпорту нафти Китаю із Росії, який становив 1,76 млн бареля на добу.
Індія закликала своїх громадян тимчасово виїхати з Курської, Бєлгородської та Брянської областей через наступ на Курщину, який триває з 6 серпня.