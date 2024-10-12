12 жовтня в Україні відзначають День військових капеланів.

День військових капеланів

До привітань доєдналися Головком ЗСУ Олександр Сирський, настоятель Православної церкви України Епіфаній і СтратКом ЗСУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Сирський наголосив, що капелани є невіддільною частиною боротьби за свободу і незалежність.

"У час, коли наші воїни героїчно воюють на полі бою, ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії", − зауважив Головком.

Advertisement

Він додав, що Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці.

Водночас Митрополит Епіфаній пояснив, що історія виникнення капеланства пов’язана зі святителем Мартином Милостивим.

"Бути поруч" – сутність їхнього служіння. Вони на фронті, бо там є в них велика потреба. Бо в тих жахливих умовах війни так потрібна нашим захисникам духовна підтримка, молитва, розрада, добре слово, які не дозволять потонути у вирі зла, смерті і несправедливості, які дозволять посеред страхіть війни залишитися Людиною", − наголосив Епіфаній.

Росіяни знищили черговий православний храм у селищі на Донеччині
Більше по темі

Росіяни знищили черговий православний храм у селищі на Донеччині

Площа пожежі після обстрілу склала 350 кв. метрів.
Featured
Ядерний шантаж Росії - справжня небезпека, а не блеф

Ядерний шантаж Росії - справжня небезпека, а не блеф

Єврейський новий рік: в Україні рекордна кількість паломників-хасидів попри війну

Єврейський новий рік: в Україні рекордна кількість паломників-хасидів попри війну

Полонені чеченці про Крим, зраду командування під Курськом та інше

Полонені чеченці про Крим, зраду командування під Курськом та інше

Своєю чергою СтратКом ЗСУ зазначив, що капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на Донбас у 2014 році.

Advertisement

"Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника", − додав СтратКом.

День військових капеланів − що треба знати

Згідно з рішенням Міжконфесійної ради з питань військового капеланства при Міністерстві оборони України Днем військового капелана визначено дату 12 жовтня, у день вшанування пам’яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського.

Перші штатні посади військових священників з'явилися у 2016 році, у листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Службу військового капеланства». Доти священнослужителі їздили на фронт із душпастирським служінням як волонтери.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ (МП) Київ
СБУ повідомила про підозру клірику київського монастиря УПЦ (МП)
Київ Пост
вер. 19
Українська церква може отримати статус Патріархату завдяки двом параметрам Релігія
Українська церква може отримати статус Патріархату завдяки двом параметрам
За матеріалами Укрінформ
сер. 29
Росіяни знищили черговий православний храм у селищі на Донеччині Релігія
Росіяни знищили черговий православний храм у селищі на Донеччині
Київ Пост
сер. 27
Президент підписав закон про заборону російської церкви Зеленський
Президент підписав закон про заборону російської церкви
Київ Пост
сер. 24
Спонсорований контент
" Попередній Сили оборони вночі знищили понад 20 ворожих ударних дронів
Далі » Росія вдарила авіабомбами по Куп’янську Харківської області: є жертви