12 жовтня в Україні відзначають День військових капеланів.
День військових капеланів
До привітань доєдналися Головком ЗСУ Олександр Сирський, настоятель Православної церкви України Епіфаній і СтратКом ЗСУ.
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Сирський наголосив, що капелани є невіддільною частиною боротьби за свободу і незалежність.
"У час, коли наші воїни героїчно воюють на полі бою, ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії", − зауважив Головком.
Він додав, що Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці.
Водночас Митрополит Епіфаній пояснив, що історія виникнення капеланства пов’язана зі святителем Мартином Милостивим.
"Бути поруч" – сутність їхнього служіння. Вони на фронті, бо там є в них велика потреба. Бо в тих жахливих умовах війни так потрібна нашим захисникам духовна підтримка, молитва, розрада, добре слово, які не дозволять потонути у вирі зла, смерті і несправедливості, які дозволять посеред страхіть війни залишитися Людиною", − наголосив Епіфаній.
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Своєю чергою СтратКом ЗСУ зазначив, що капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на Донбас у 2014 році.
"Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника", − додав СтратКом.
День військових капеланів − що треба знати
Згідно з рішенням Міжконфесійної ради з питань військового капеланства при Міністерстві оборони України Днем військового капелана визначено дату 12 жовтня, у день вшанування пам’яті святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського.
Перші штатні посади військових священників з'явилися у 2016 році, у листопаді 2021 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Службу військового капеланства». Доти священнослужителі їздили на фронт із душпастирським служінням як волонтери.