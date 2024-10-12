12 жовтня в Україні відзначають День військових капеланів. День військових капеланів До привітань доєдналися Головком ЗСУ Олександр Сирський, настоятель Православної церкви України Епіфаній і СтратКом ЗСУ. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Сирський наголосив, що капелани є невіддільною частиною боротьби за свободу і незалежність. "У час, коли наші воїни героїчно воюють на полі бою, ви стали солдатами духовного фронту, уособленням віри та надії", − зауважив Головком. Advertisement Він додав, що Україна демонструє всьому світу унікальний досвід міжконфесійного миру та співпраці.

Водночас Митрополит Епіфаній пояснив, що історія виникнення капеланства пов’язана зі святителем Мартином Милостивим. "Бути поруч" – сутність їхнього служіння. Вони на фронті, бо там є в них велика потреба. Бо в тих жахливих умовах війни так потрібна нашим захисникам духовна підтримка, молитва, розрада, добре слово, які не дозволять потонути у вирі зла, смерті і несправедливості, які дозволять посеред страхіть війни залишитися Людиною", − наголосив Епіфаній. Більше по темі Росіяни знищили черговий православний храм у селищі на Донеччині Площа пожежі після обстрілу склала 350 кв. метрів.

Своєю чергою СтратКом ЗСУ зазначив, що капеланське служіння у ЗСУ розпочалося з 2021 року, але з’явилося ще на початку російського вторгнення в Крим та на Донбас у 2014 році. Advertisement "Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника", − додав СтратКом.