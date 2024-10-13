У суботу, 12 жовтня, внаслідок обстрілів російської армії у Донецькій області загинули двоє цивільних, ще 11 отримали поранення, повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

"За 12 жовтня росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Курахівці та Улакли. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення", - ідеться у повідомленні.

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Він також опублікував інфографіку, в якій наведена загальна кількість жертв серед цивільного населення Донеччини без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Загальна кількість загиблих цивільних Донеччини. Фото: Фейсбук Вадима Філашкіна

Обстріли Донеччини - що відомо

Росіяни послідовно обстрілюють цивільну інфраструктуру різних населених пунктів України в різних регіонах.

Так. 25 вересня, російські війська вдарили по центру міста Краматорськ Донецької області. Тоді повідомлялося, про двох загиблих і 15 осіб, які дістали поранень.

“Щонайменше 1 людина загинула і 15 поранені — такі попередні наслідки удару по Краматорську станом на 17:00. Росіяни поцілили в центр міста”, - повідомив 25 вересня Філашкін.

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Також варто нагадати про важкі бої Сил Оборони на Донеччині. Так, 21 вересня за підтримки авіації російська окупаційна армія дев’ять разів намагалася прорвати оборону в районах Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори на Краматорському напрямку.