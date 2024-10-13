Норвегія запроваджує тимчасові перевірки на кордонах з іншими західноєвропейськими країнами після того, як внутрішнє агентство безпеки підвищило рівень терористичної загрози в країні, пише Укрінформ з посиланням на АР.

Зазначається, що перевірки триватимуть до 22 жовтня. У заяві поліції Норвешії йдеться про «складну картину загроз» і оголошення Служби безпеки Норвегії (PST) від 8 жовтня про підвищення рівня загрози з «помірного» до «високого», що є другим рівнем за п'ятибальною шкалою. PST вказала на зростання загрози, зокрема, для єврейських та ізраїльських об'єктів.

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Посилений контроль на кордоні Норвегії - подробиці

Поліція заявила, що новий контроль не стосуватиметься всіх мандрівників, і немає підстав очікувати затримок на прикордонних переходах.

Норвегія не є членом Європейського Союзу, але країна входить до європейської зони безвізових поїздок, відомої як Шенгенська зона. Вона має сухопутні кордони з членами ЄС і Шенгенської зони - Швецією і Фінляндією.

Раніше Укрінформ писав про те, що минулого тижня поліція Данії висунула звинувачення двом підліткам, підозрюваним у підриві ручних гранат біля посольства Ізраїлю в Копенгагені, а поліція Швеції розслідує стрілянину біля ізраїльської дипломатичної місії в Стокгольмі.

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У Великій Британії голова Служби безпеки заявив, що країна зіткнулася з «приголомшливим зростанням» спроб диверсій та інших злочинів як з боку Росії, так і Ірану, оскільки обидві держави вербують злочинців для «виконання своєї брудної роботи».

Норвегія може звести паркан на кордоні з Росією - що варто знати

Це може бути зроблене для стримування потенційного потоку біженців.

За словами міністерки юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, будівництво паркану покращить безпеку, зокрема у випадку потоку біженців.

"Прикордонний паркан дуже цікавий не лише тому, що він може діяти як стримувальний фактор, але й тому, що він містить сенсори та технології, які можуть виявляти людей, що рухаються близько до кордону. Це захід, який може бути актуальним для всього кордону або його частини", − пояснила тоді міністерка.

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Уряд надихнувся прикладом 200-кілометрового паркану Фінляндії на кордоні з Росією.