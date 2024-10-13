Літак Ан-3 авіакомпанії «Борус» розбився у Республіці Саха (Якутія) росії, пишуть Факти, посилаючись на інформацію російських ЗМІ та рятувальників..

Літак Ан-3 розбився в Якутії: що відомо

Видання пише, що катастрофу літака Ан-3 в Якутії повідомили місцеві рятувальники о 03:47 13 жовтня.

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За інформацією Головного управління МНС Росії в Республіці Саха (Якутія), літак Ан-3 АК Борус здійснив аварійну посадку за 1,5 км від Олекминська.

За даними російських МНСників , на борту перебували п’ятеро осіб – три члени екіпажу та два пасажири.

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Повідомляється, що один із пасажирів загинув.

У місцевій транспортній прокуратурі заявили, що причиною аварійної посадки літака Ан-3 у Якутії стала втрата тяги двигуна.

Разом з тим, російські медіа пишуть про те, що що двигун літака відмовив ще під час зльоту в аеропорту Олекминська, тому й впав, пролетівши всього 1,5 км.

Російська авіація потерпає від санкцій - що варто знати

У вересні цього року пасажирський літак Airbus 320 "Уральських авіаліній" РФ, який летів від Чорного моря до Сибіру, зробив вимушену посадку в полі з ризиком для життя понад 150 пасажирів, про писав Kyiv Post.

Багато спеціалістів в авіаційній галузі вважають, що причина цього інциденту – неналежне технічне обслуговування в російських авіакомпаніях як побічний наслідок міжнародних санкцій, через які Airbus, Boeing та інші аерокосмічні компанії не постачають в Росію запчастини – особливо ті, що мають подвійне призначення і можуть використовуватися у військових цілях.