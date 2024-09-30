Норвегія може звести паркан уздовж кордону з Росією для стримування потенційного потоку біженців, пише NRK.

Чи збудує Норвегія паркан на кордоні з Росією

За словами міністерки юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, буддівництво паркану покращить безпеку, зокрема у випадку потоку біженців.

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"Прикордонний паркан дуже цікавий не лише тому, що він може діяти як стримувальний фактор, але й тому, що він містить сенсори та технології, які можуть виявляти людей, що рухаються близько до кордону. Це захід, який може бути актуальним для всього кордону або його частини", − пояснила міністерка.

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Уряд надихнувся прикладом 200-кілометрового паркану Фінляндії на кордоні з Росією.

Наразі Норвегія готовий закрити кордон у короткий термін.

"Ми працюємо над тим, щоб розглянути декілька заходів. Це може стосуватися персоналу, огорожі, моніторингу кордону та заходів навколо прикордонної станції в Стурскугу, щоб мати можливість впоратися з трафіком", − зауважила Мель.

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Норвезький уряд почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

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У травні уряд країни запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді правила колективного захисту втратило чинність.

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