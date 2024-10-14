В Україні протягом повномасштабної війни відновили 887 об’єктів медичних закладів.

Найбільше відновлень у Миколаївській області, повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Скільки медзакладів відновила Україна за час повномасштабної війни

У різних областях 537 медзакладів відновлені повністю і ще 350 – частково.

Це медичні заклади на звільнених від росіян територіях, а також ті, які зазнали незначних ушкоджень, зокрема вибиття вікон, пошкодження покрівлі, фасаду.

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Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

За час повномасштабної війни армія РФ пошкодила 1673 обʼєкти медзакладів і ще 223 зруйнувала повністю.

Найбільших втрат зазнали лікарні у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях.

У МОЗ зазначили, що отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово захоплених територіях наразі неможливо.

Крім того, від початку повномасштабної війни Росія пошкодила 226 автомобілів екстреної медичної допомоги, знищила 263 і захопила 125 автівок.

У МОЗ нагадали, що нещодавно у постраждалих районах Харківської та Чернігівської областей встановили модульні клініки первинної допомоги у рамках партнерства зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

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Україна відновила 530 пошкоджених росіянами медзакладів

У травні 530 медустанов були відновлені повністю, а ще 355 – частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, зокрема вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо.

Найбільше обʼєктів відбудували в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.