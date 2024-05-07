Попри системні атаки російської армії Україні вдалося відновити повністю 510 обʼєктів українських медзакладів та ще 355 — відбудовані частково або перебувають в процесі відновлення. Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

"За понад два роки повномасштабної війни ворог пошкодив 1591 обʼєкт медзакладів та ще 210 — зруйнував вщент. Найбільших втрат зазнали медзаклади на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування лікарень на тимчасово окупованих територіях неможливо", - йдеться в повідомленні.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Міністерство також зазначило, що росіяни знищили 261 автівку екстреної медичної допомоги, пошкодили 161 та захопили ще 125.

РФ погрожувала завдати удару по лікарням

Нагадаємо, що у квітні в інтернеті масово поширювалося відео, де керівник КДБ Білорусі анонсував удар Росії по київських медичних закладах. Удари планувалися тому, що нібито в цих лікарнях перебувають військові.

Через таку заяву відбулася масова евакуація з цих лікарень.

Як повідомили в КМДА, це брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі. Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зробить усе можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків в інші медзаклади Києва.

Advertisement

У квітні Росія обстріляла психлікарню

У квітні російські війська вдарили по Харкову. Внаслідок удару росяни пошкодили корпус одного з відділень психлікарні.

За словами керіника ОВА Олега Синєгубова, на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників на добовому чергуванні.