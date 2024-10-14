621 компанія, яка мала російських власників або бенефіціарів, продовжує працювати в Україні, повідомив Опендатабот.
З лютого 2022 року закон забороняє прибирати російських власників або ж бенефіціарів з компаній. Однак 621 компанія позбулася "російського сліду" та продовжує працювати в Україні, виграючи мільйонні державні тендери. Фактичні бенефіціари цих компаній і надалі громадяни Росії.
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Міністерство юстиції у 8 з 10 перевірок довело, що реєстраційні дії були незаконними, однак зміни і їхній структурі не скасували, компанії продовжують працювати на ринку України.
Які компанії з російськими власниками перевірив Мін'юст
З перевірених Міністерством юстиції 10 компаній, у 8 знайшли неправомірні зміни, зокрема, в таких бізнесів:
- РАВЕТТІ УКРАЇНА, яка має адресу масової реєстрації (разом із 75 іншими бізнесами). Від початку року ця компанія вже виграла тендери на майже 3 млн гривень в облгазах Києва, Рівного та Сум.
- ДОМОФОН. ІНЖИНІРИНГ. ОХОРОНА
- ГЕСТЛАЙФ ТРЕВЕЛ
- ЕФ ЕС МАККЕНЗІ.
- ЦЕНТР РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ І БІЗНЕСУ
- ЕКСМО ЕКСЧЕНДЖ УКРАЇНА (ЛАЛАНА ГРУП), яка у 2023 році зазнала збитків у 1,6 млн гривень і має несплачені борги перед бюджетом по виконавчих провадженнях.
- РЕОСВІТ також зареєстрована за адресою масової реєстрації (разом із 53 компаніями).
- НОВАКОМ УКРАЇНА, яка з 2020 року не подає фінансову звітність.
Відповідальність за неправомірні зміни реєстрації понесли деякі нотаріуси або ж державні реєстратори, що засвідчували зміни. Їх тимчасово позбавляли доступів до реєстрів.
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У випадку компанії ПАЛВІ ТЕЛЕКОМ нотаріус посилався на посвідку про постійне місце проживання росіянина в Україні. Але під час перевірки Мін’юст не виявив у реєстрах такого паперу або відомостей про нього. Перереєстрацію визнали законною.
Останні два роки після внесення реєстраційних змін компанія активно бере участь та виграє державні тендери: майже 1 млн гривень у 2023 та 1,8 млн гривень від початку цього року.
Міністерство юстиції України зазначило, що реєстраційні зміни можуть скасувати або за підставою рішення суду. Або ж у випадку, якщо скаргу подасть особа, права якої порушили, протягом двох місяців з дня, коли вона дізналася про це, однак не пізніше одного року з дня прийняття відповідного рішення.
За його словами, вивід не контролюють держустанови навіть за умови, коли приватна компанія принесе готовий перелік потенційних порушників, а державні установи їх підтверджують. Водночас Мін'юст не може усунути порушення за давністю дій та відсутністю особи, яка постраждала.
Понад 600 українських компаній видалили власників з РФ зі своїх даних
621 компанія позбавилась російського сліду від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну даних у компаніях з власниками з Росії. Якщо зміни власників були внесені незаконно, російський бізнес продовжуватиме діяти в Україні.
Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції заявляв, що Департаментом наразі проводиться перевірка щодо цих компаній, однак у більшості не встановлені порушення законодавства.
В України у 2023 році відкрили 43 138 кримінальних проваджень щодо бізнесу, що є найбільшим показником із 2012 року.