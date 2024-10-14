Міністерство оборони Тайваню засудило військові навчання Китаю навколо острова, повідомила тайванська інформагенція CNA.

Реакція Тайваню на військові навчання Китаю навколо острова

"Міністерство рішуче засуджує цю ірраціональну та провокаційну поведінку і направило відповідні сили для реагування. Ми вживаємо усіх необхідних заходів для захисту свободи, демократії та суверенітету Республіки Китай [офіційна назва Тайваню – ред.]", – заявило оборонне відомство.

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Тайванські військові наголосили, що цими провокативними діями китайської армії влада КНР посилює напруженість між материком і островом і підриває мир і стабільність у Тайванській протоці.

Рада Тайваню також засудила навчання як відкриту провокацію проти миру та світових демократій, додавши, що "Ініціатива глобальної безпеки" від Пекіна, яку той активно намагається втілити з 2022 року, є "брехнею".

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Аналітики вказують на те, що дії Пекіна не сходяться із заявами про мир.

"Рада рішуче засуджує дії Пекіна, що завдають шкоди регіональній безпеці та направлені на знищення статус-кво в Тайванській протоці. Республіка Китай не буде прогинатися чи підкорятися перед погрозами армії КНР", – наголосила Рада.

Санкції Китаю проти компаній США через постачання зброї Тайваню − подробиці

Китай запровадив низку санкційних обмежень проти дев’яти американських компаній у відповідь на рішення уряду Сполучених Штатів передати Тайваню чергову партію озброєння.

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Обмеження набули чинності з 18 вересня.

До санкційного списку потрапили корпорації та компанії, що виробляють зброю: Sierra Nevada, Stick Rudder, Cubic, S3 AeroDefense, TCOM, TextOre, Planate Management Group, ACT1, Exovera. Їхнє майно на території Китаю заморозили, а китайським компаніям і приватним особам заборонена будь-яка співпраця з ними.

У січні на Тайвані обрали нового президента. На виборах переміг Лай Чінте – кандидат від правлячої Демократичної партії, яка підтримує незалежність острова від Китаю.

Демократична прогресивна партія виграє треті президентські вибори поспіль. Водночас Китай заявив, що результати виборів не "відображають основну громадську думку на острові". 

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