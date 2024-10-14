Лауреатами Нобелівської премії у галузі економіки 2024 року стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон, повідомляється на сторінці Фонду Нобеля у сомережі Х.

Нагороду їм присудили за дослідження того, як формуються інституції та впливають на процвітання.

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Нобелівська премія 2024 в галузі економіки - подробиці

«Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук 2024 року в пам’ять про Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу Робінсону «за дослідження того, як формуються інституції та впливають на процвітання»» - йдеться у повідомленні.