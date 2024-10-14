Лауреатами Нобелівської премії у галузі економіки 2024 року стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон, повідомляється на сторінці Фонду Нобеля у сомережі Х.
Нагороду їм присудили за дослідження того, як формуються інституції та впливають на процвітання.
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Нобелівська премія 2024 в галузі економіки - подробиці
«Шведська королівська академія наук вирішила присудити премію Sveriges Riksbank з економічних наук 2024 року в пам’ять про Альфреда Нобеля Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу Робінсону «за дослідження того, як формуються інституції та впливають на процвітання»» - йдеться у повідомленні.
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2024
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2024 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Daron Acemoglu, Simon Johnson and James A. Robinson “for studies of how institutions are formed and affect prosperity.”… pic.twitter.com/tuwIIgk393
Як зазначили на сайті премії, лауреати показали, що одним із пояснень відмінностей у добробуті країн є суспільні інституції, запроваджені під час колонізації.
Церемонія вручення Нобелівської премії відбудеться в мерії Стокгольма 10 грудня – у річницю смерті Альфреда Нобеля.
Нобелівська премія 2024 в галузі фізики - що відомо
8 жовтня лауреатами Нобелівської премії у галузі фізики 2024 року стали Джон Дж. Хопфілд та Джеффрі Е. Хінтон.
Нагороду їм присудили за фундаментальні відкриття та винаходи щодо машинного навчання за допомогою штучних нейронних мереж.