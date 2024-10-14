В Одесі внаслідок влучання російської балістичної ракети одна людина загинула, восьмеро людей дістали поранень.

Були пошкоджені судно “NS Moon” під прапором Белізу та суховантажне судно “OPTIMA” під прапором Палау, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Росія знову атакувала цивільні судна в Одесі

"Російські терористи атакували Одесу балістичною ракетою. Одна людина загинула, вісім поранені", - йдеться у повідомленні.

Ціллю РФ вчергове стала припортова інфраструктура. Також пошкоджено склад із зерном.

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Постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Всі поранені та загиблий − працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

Тиждень тому судно “OPTIMA” вже було пошкоджене внаслідок обстрілу балістикою.

Удари Росії по іноземним суднам з продовольством − що відомо

9 жовтня російські війська атакували Одеську область, внаслідок атаки ушкоджено контейнеровоз під прапором Панами "Shui Spirit".

7 жовтня армія РФ поцілила балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором Палау.

6 жовтня російська армія вкотре завдала удару по українському порту Південний та пошкодила цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс.

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20 вересня Росія атакувала Одесу балістичними ракетами «Іскандер-М», які пошкодили цивільне судно під прапором Антігуа.

12 вересня російська армія завдала ракетного удару по цивільному судну, що перевозило зерно з України до Єгипту Чорним морем.