Збірна України з футболу зіграла унічию зі збірною Чехії у своєму четвертому матчі Ліги націй-2024/2025.

Рахунок матчу — 1:1.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Під час українського домашнього матчу у Вроцлаві голом за збірну України відзначився Артем Довбик на 52-й хвилині (пенальті).

За збірну Чехії — Лукаш Черв на 18-й хвилині.

Матч Україна-Чехія. Футбол. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Склади команд:

Україна - 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 22. Микола Матвієнко, 4. Максим Таловєров, 2. Юхим Конопля, 6. Тарас Степаненко (к), 7. Михайло Мудрик, 10. Микола Шапаренко, 8. Георгій Судаков, 19. Олексій Гуцуляк , 11. Артем Довбик.

Advertisement

Чехія - 1. Матей Ковар, 6. Мартін Вітік, 7. Ладіслав Крейчі, 8. Ян БорілЗелени, 14. Лукаш Провод, 6. Лукаш Черв, 22. Томаш Соучек(к), 5. Владімір Цоуфал, 17. Вацлав Черний, 15. Павел Шульц, 19. Томаш Хорий.

Матч Грузія-Албанія. Футбол. Ліга націй. Група 1 Ліга В

Збірна Албанії здобула перемогу над командою з Грузії. Гра закінчилася з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що 7 вересня Україна поступилася Албанії, а Грузія перемогла Чехію.

10 вересня українська команда програла збірній Чехії, а команда з Грузії перемогла збірну Албанії.

11 жовтня збірна України мінімально здолала збірну Грузії, а збірна Чехії обіграла команду з Албанії.

Advertisement

Кадрові негаразди у синьо-жовтих напередодні матчу Ліги націй

До жовтневого дубля матчів збірна Україна підійшла з низкою травмованих гравців основного складу.

Зокрема, через травми цього місяця матчі Ліги нації пропускають:

Андрій Ярмоленко

Володимир Бражко

Олександр Піхальонок

Віктор Циганков

Віталій Миколенко

Андрій Лунін

Руслан Маліновський

Олександр Зінченко

У зв'язку з такими втратами тренерський штаб збірної довикликав на жовтневі матчі низку гравців.

Деякі з них вперше отримали виклик до лав національної команди.

Напередодні матчі проти Чехії розташування збірної України через травму покинув воротар Дмитро Різник.

Турнірна таблиця групи 1 Ліги В Ліги націй

Команда Матчі Голи Очки

Чехія 4 0 7

Грузія 4 +2 6

Албанія 4 -1 6

Україна 4 -1 4

Україна-Чехія. Історія матчів

До сьогоднішнього матчу збірні України та Чехії зіграли між собою шість разів.

З них порівну товариських ігор та зустрічей у матчах Ліги націй.

Advertisement

За результатами Україна та Чехія мають абсолютний паритет: по 2 нічиї, 2 поразки та 2 перемоги.

Історія протистоянь Україна-Чехія. Фото: сайт УАФ

Ліга націй-2024/2025: коли грає збірна України з футболу

Збірна України з футболу закінчила жовтневу серію матчів.

Матчі Ліги націй для синьо-жовтих у листопаді:

16 листопада о 19:00 | Грузія - Україна

19 листопада о 21:45 | Албанія - Україна.

Ребров оцінив суперників України та шанси у Лізі націй

Напередодні стартових матчів українців у Лізі націй-2024/2025 головний тренер національної збірної України Сергій Ребров дав інтерв’ю, в якому розповів, що у синьо-жовтих дуже серйозне ставлення до турніру.

Хоч ці матчі мають наближений до товариського статус, але через них є шанс потрапити на чемпіонат світу. Ми дуже серйозно ставимося до цього турніру.

Advertisement

Також президент Української асоціації Футболу Андрій Шевченко наголошував, що головне завдання українців в Лізі націй — виступити так, щоб у разі необхідності був додатковий шанс для потрапляння на ЧС.

Напередодні гри з Чехією Сергій Станіславович зазначав, що збірна Чехії має дуже гарний склад, є по декілька гравців високого рівня на кожну позицію.

Збірна України зіграла проти збірної Чехії у новій формі

За кілька днів до початку третього туру Ліги Нації синьо-жовті презентували нову форму на сезон-2024/2025 від бренду Adidas.

Відтепер Adidas - ексклюзивний постачальник форм для всіх збірних Української асоціації футболу.

Домашня та виїзна форми натхнені прапором України, мають легендарні три смужки на плечах та гасло «СЛАВА УКРАЇНІ!» на спині.

Це не остаточний варіант форми для синьо-жовтих. Команда Adidas працює над ексклюзивним дизайном для одягу українських збірних. Його презентація відбудеться згодом.

Advertisement

Як Україна може потрапити на Чемпіонат світу-26 через Лігу націй

У європейській зоні на мундіаль будуть розігрувати 16 путівок у двох раундах відбору. Ліга націй УЄФА дійсно може стати запасним квитком синьо-жовтих на ЧС-26.

Зокрема, від місць, які займуть учасники Ліги націй, залежить до якої групи вони потрапляють у відборі ЧС-2026.

Варіанти груп два: по чотири збірні та по п’ять.

Для команд, які потрапляють у групу по п’ять збірних, кваліфікація на мундіаль розпочнеться у березні або в червні 2025 року, якщо вони все ще братимуть участь у чвертьфіналі Ліги націй УЄФА.

Збірні, розбиті на групи по чотири учасники, розпочнуть кваліфікацію до Чемпіонату світу у вересні 2025-го.

Advertisement

Відбір до ЧС-2026 по раундах: