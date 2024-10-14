Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про зміни в оподаткуванні.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Рада відхилила блокуючі постави щодо законопроєкту про підвищення податків

"Парламент відхилив всі 13 блокуючих постанов по податковому закону", - ідеться у повідомленні.

Наступним кроком буде підписання законопроєкту №11416д Головою Верховної Ради, а потім - Президентом України.

«Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра», - зазначив нардеп.

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Історичне збільшення податків - що відомо

10 жовтня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків в Україні.

Законопроєкт передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році.

Серед ключових змін, ухвалених парламентом – збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців,

Закон увів такі зміни:

  • зміни щодо оподаткування нотаріусів;
  • збільшення податків для ФОП 1-2 групи;
  • введення 1% податку для всіх форм ФОП 3-ї групи;
  • встановлення 50% податку на прибуток банків у 2024 році;
  • запровадження авансових внесків на АЗС та помісячної звітності з ПДФО.

Для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%.

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