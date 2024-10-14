Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про зміни в оподаткуванні.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Рада відхилила блокуючі постави щодо законопроєкту про підвищення податків

"Парламент відхилив всі 13 блокуючих постанов по податковому закону", - ідеться у повідомленні.

Наступним кроком буде підписання законопроєкту №11416д Головою Верховної Ради, а потім - Президентом України.

«Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра», - зазначив нардеп.