Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, що блокували підписання законопроєкту №11416д про зміни в оподаткуванні.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.
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Рада відхилила блокуючі постави щодо законопроєкту про підвищення податків
"Парламент відхилив всі 13 блокуючих постанов по податковому закону", - ідеться у повідомленні.
Наступним кроком буде підписання законопроєкту №11416д Головою Верховної Ради, а потім - Президентом України.
«Закон вступає в силу з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра», - зазначив нардеп.
Історичне збільшення податків - що відомо
10 жовтня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків в Україні.
Законопроєкт передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році.
Серед ключових змін, ухвалених парламентом – збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців,
Закон увів такі зміни:
- зміни щодо оподаткування нотаріусів;
- збільшення податків для ФОП 1-2 групи;
- введення 1% податку для всіх форм ФОП 3-ї групи;
- встановлення 50% податку на прибуток банків у 2024 році;
- запровадження авансових внесків на АЗС та помісячної звітності з ПДФО.
Для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%.