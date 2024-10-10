Закон набув чинності з 1 жовтня цього року.

Для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%.

Серед ключових змін, ухвалених парламентом – збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців,

Законопроєкт передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році.

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10 жовтня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків в Україні.

Законопроєкт про підвищення податків − що треба знати

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків на 58 млрд гривень цього року та 137 млрд у наступному.

16 вересня, Податковий Комітет ВР прийняв до повторного першого читання урядову версію законопроєкту 11416-д про підвищення податків.

Рада також ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 млрд гривень на військові потреби

11 червня у ВР зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.