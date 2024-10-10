10 жовтня Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №11416д про історичне збільшення податків в Україні.

Ухвалення законопроєкту про історичне збільшення податків − подробиці

Документ підтримали 247 народних депутатів.

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Законопроєкт передбачає істотне збільшення податкових надходжень: на 58 млрд грн у 2024 році та 137 млрд грн у 2025 році.

Серед ключових змін, ухвалених парламентом – збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців,

Закон увів такі зміни:

  • зміни щодо оподаткування нотаріусів;
  • збільшення податків для ФОП 1-2 групи;
  • введення 1% податку для всіх форм ФОП 3-ї групи;
  • встановлення 50% податку на прибуток банків у 2024 році;
  • запровадження авансових внесків на АЗС та помісячної звітності з ПДФО.

Для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%.

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Закон набув чинності з 1 жовтня цього року.

Законопроєкт про підвищення податків − що треба знати

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д про збільшення податків на 58 млрд гривень цього року та 137 млрд у наступному.

16 вересня, Податковий Комітет ВР прийняв до повторного першого читання урядову версію законопроєкту 11416-д про підвищення податків.

Рада також ухвалила в цілому законопроєкт про збільшення бюджету на 2024 рік на 500 млрд гривень на військові потреби

11 червня у ВР зареєстрували законопроєкт №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

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