Міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про запровадження проти Ірану додаткових санкцій у відповідь на постачання Росії ракетного озброєння і дронів.

Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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Які санкції ЄС запровадив проти Ірану

«Рада ЄС сьогодні ухвалила обмежувальні заходи щодо семи фізичних і семи юридичних осіб у зв'язку з поставками Іраном ракет і дронів для Росії», − йдеться у документі.

Обмеження поширюються на осіб та установи, які відповідають за розробку та передання Росії БпЛА, ракет і відповідних технологій для підтримки її війни проти України.

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Також санкції стосуються відповідальних за озброєння груп та організацій, що підривають мир і безпеку на Близькому Сході та у регіоні Червоного моря.

До санкційного переліку внесено:

три іранські авіакомпанії (Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air)

дві логістичні фірми, причетні до постачання вироблених в Ірані дронів, їх компонентів і відповідних технологій у Росію

дві компанії, які виробляли паливо, що використовується для запуску ракет.

Крім цього, Рада ЄС запровадила особисті обмежувальні заходи проти:

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заступника міністра оборони Ірану Сеєда Хамзе Галандарі

високопосадовців сил Корпусу вартових ісламської революції, центрального штабу КВІР у Хатам аль-Анбія та космічного відділу аерокосмічних сил КВІР

виконавчих директорів компаній «Літакобудівна промисловість Ірану" (HESA) та «Організація аерокосмічної промисловості» (AIO).

Проти зазначених осіб і компаній запроваджено заморожування активів та заборону на подорожі до ЄС. Крім того, заборонено надавати їм будь-які фінансові або економічні ресурси.

Іран заперечив постачання балістичних ракет Росії

13 жовтня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заперечив надання Росії балістичних ракет для використання проти України.

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Він зазначив, що ірансько-російська співпраця "не нова та має свою історію задовго до початку української кризи".

25 вересня Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі засудив нещодавнє постачання балістичних ракет іранського виробництва для Росії.