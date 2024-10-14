У Києві на Подолі з’явився мурал “Навіть якщо буде буря і град, ми все одно будемо тут рости”, присвячений українським розвідникам.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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На Подолі з'явився новий мурал

Стінопис створили сестри Ніколь і Мішель Фельдман, які є лауреатками міжнародних мистецьких нагород.

Ідея муралу - зобразити подвиг бійців ГУР, які ризикують і завжди йдуть уперед.

Авторки розповіли, що вирішили створити цю роботу як данину поваги українським розвідникам: тим, які сьогодні виборюють українську незалежність, і тим, хто повернувся з поля бою на щиті.

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Як пояснили художниці, обірвані пелюстки на деяких ромашках символізують втрати українського війська, але українське поле однак залишається живим і життєдайним.

“Ми заряджаємося від того поля, на якому виросли. Навіть якщо буде буря і град, ми все одно будемо тут рости, тому що є люди, які не бояться дивитися за обрій”, - пояснила Мішель Фельдман.

Мурал можна побачити на стіні будинку за адресою: Введенська, 6.

У Києві з’явився мурал «Мудрий панує над зірками»

21 вересня на Подолі з'явився мурал «Мудрий панує над зірками», створений в рамках проєкту «ГУРКІТ від ГУРу».

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Стінопис присвячений успішним операціям українських розвідників та Сил оборони. Серед них - атаки морських дронів «Маґура» на російські кораблі.