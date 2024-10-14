Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що війна в Україні закінчиться у 2025 році, і після цього відносини його країни з Євросоюзом та США нібито будуть «перезавантажені».

Про це повідомляє Sova News.

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Грузія перезапустить відносини з ЄС та США

«Для нас важливим є одне — як тільки закінчиться війна в Україні — а ми думаємо, що це відбудеться наступного року — відносини як з ЄС, так і зі США будуть перезавантажені.

Відповідно, ніхто не згадає про такі несправедливі резолюції », — заявив Кохабідзе.

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Він додав, що відносини Грузії з ЄС та США «мають бути обов'язково перезавантажені», і як тільки закінчиться війна в Україні, «ми відразу побачимо кроки, зроблені структурами ЄС, а також США».

Щодо можливого запровадження санкцій, то, за словами Кобахідзе, «це не актуальне питання».

«Щойно закінчиться війна в Україні, в результаті ми отримаємо зовсім іншу ситуацію. Тому на такі тимчасові події, як резолюція Європарламенту, я не став би звертати уваги.

Наше головне та стратегічне завдання – перезапустити відносини, і це обов'язково відбудеться наступного року», – сказав він.

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Минулого тижня між Україною та Грузією розгорівся дипломатичний скандал щодо політичної реклами керуючої партії "Грузинська мрія", яка використала кадри зі зруйнованих міст України

Тоді Кохабідзе заявив, що рекламні банери із кадрами війни в Україні "викрили брехню про війну, яку 2,5 роки навіюють грузинам".

В ЄС закликали владу Грузії повернутися на шлях демократії

Європейський парламент закликав владу Грузії переглянути антидемократичні закони та повернутися на шлях європейської інтеграції та демократичного розвитку.

Напередодні стало відомо, що ЄС поставив на паузу допомогу Грузії на загальну суму 121,3 мільйона євро у зв’язку із ухваленням антидемократичних законів.

3 жовтня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти.

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18 вересня топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Грузію скасувати ухвалений пакет "анти-ЛГБТ" законів.