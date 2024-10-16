Всі найпоширеніші ліки, від знеболювальних до ліків проти застуди, можна придбати в аптеках Польщі без рецепта. Більшість лікарських засобів загального вжитку доступні будь-якому громадянину, достатньо лише звернутися до аптеки. Але як бути з рецептурними препаратами?

Які ліки можна купити в Польщі без рецепта

У Польщі без рецепта можна придбати медичні препарати, які найчастіше необхідні на щодень. До них відносяться більшість знеболювальних, жарознижувальних, снодійних, ліки проти застуди чи кашлю, а також проти алергії чи діареї. Всі безрецептурні препарати найчастіше позначають абревіатурою ОТС (з англійської - Over the Counter Drug).

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Перелік безрецептурних медичних препаратів обмежений кількома категоріями. Це:

знеболювальні та протизапальні засоби

препарати для лікування діареї та розладів травлення

ліки для симптоматичного лікування ангіни, грипу та застуди

препарати для зниження артеріального тиску

антигістамінні (від проявів алергії)

свічки, гелі та капсули проти молочниці й інші протигрибкові засоби.

Також рецепт у Польщі не потрібен для купівлі вітамінів, біологічно активних добавок (БАДів), препаратів на рослинній основі та засобів проти захитування. Всі ліки з цього переліку доступні для замовлення онлайн, їх можна купити в аптеках та супермаркетах. Їх навіть можна знайти на заправках та в невеликих магазинчиках.

Крім того, знайти та замовити необхідні ліки, що відносяться як до безрецептурних, так й до рецептурних, можна онлайн:

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на сайтах конкретних аптек (або мереж);

на спеціалізованих порталах (Doz, GdziePoLek, KtoMalek);

у мобільних застосунках цих порталів (Doz, GdziePoLek, KtoMalek).

Як отримати рецепт на ліки в Польщі?

Отримати рецепт на потрібний препарат можна у лікаря, медсестри, фельдшера або ліцензованого фармацевта, які працюють за контрактом з Національним фондом здоров’я (NFZ).

Польські лікарі радять звертатися лише до тих аптек, що мають підписаний контракт з Національним фондом охорони здоров’я (NFZ). Такі заклади мають відповідну табличку із логотипом NFZ. В них можна придбати широкий перелік рецептурних та без рецептурних ліків, а фармацевт завжди порадить вам щось на заміну, якщо ціна надто висока.

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Щоб отримати рецепт, пацієнт повинен мати при собі такі документи як паспорт або PESEL, в якому зазначено вік пацієнта на момент видачі рецепта. Кожен рецепт містить особистий номер PESEL пацієнта та літеру "S" у полі "додатковий код авторизації". Рецепти на ліки в Польщі видаються і в паперовому, і в електронному форматах.

На відміну від українських аптек, польські аптеки суворо дотримуються законів своєї країни та не продають ліки без рецепта, якщо він на них потрібний. Саме тому в Польщі не можна купити без рецепта більшість ліків проти хронічних або важких захворювань, а також антибіотики або сильні снодійні.

Отриманий рецепт для купівлі медикаментів буде дійсним впродовж:

7 днів (найчастіше — для антибіотиків)

30 днів (в середньому — для більшості препаратів)

120 днів (найчастіше — для імунобіологічних препаратів).

Як придбати ліки в аптеці та відшкодувати витрати?

Програма безкоштовних ліків в Польщі передбачає видачу медикаментів людям, яким виповнилось 65 років та дітям до 18. Щоб отримати ліки, особа повинна відповідати критеріям програми "Безкоштовні ліки". Тобто, мати діагностоване захворювання, зазначене в показаннях даного препарату і мати державне медичне страхування. Після встановлення діагнозу необхідно отримати рецепт від лікаря . Претендувати на отримання таких безоплатних ліків можуть і українці, які мають тимчасовий захист у Польщі (PESEL UKR), бо в нього включене державне медичне страхування.

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До переліку таких безкоштовних ліків для українців можуть входити медикаменти проти алергії, антибіотики, вітаміни, противірусні препарати. Туди також відносяться засоби для лікування хронічних хвороб, як-от ліки проти діабету 2-го типу, препарати від гіпертонії тощо. Втім, варто враховувати, що перелік ліків, які можна придбати на пільгових умовах в Польщі, змінюється щомісяця.

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Пацієнти, які не потрапляють під державну програму, можуть отримати часткове відшкодування вартості медпрепаратів, якщо є відповідний рецепт від лікаря. Для того, щоб отримати відшкодування, потрібно мати номер PESEL та документ, що підтверджує перетин кордону після 24 лютого 2022 року. Розмір такої компенсації за лікарські препарати може сягати 70%.