На базі одинадцятої окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадяни Північної Кореї, пише видання LIGA.net з посиланням на власні джерела.
Цю інформацію в ексклюзивному коментарі Kyiv Post також підтвердило наше джерело в українській розвідці.
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Бурятський батальйон із громадянами КНДР − що варто знати
Джерело LIGA.net зазначає, що особовий складу цього так званого батальйону налічуватиме близько 3 тис. осіб. Розвідники вважають, що "батальйон" можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.
"Держава-агресор зіткнулася з системною проблемою поповнення втрат особового складу через значні втрати в живій силі вбитими та пораненими, зокрема, про що і свідчить цей випадок.
Диктатор Путін робить усе можливе для того, щоб відтермінувати, уникнути рішення щодо проведення нової публічної хвилі мобілізації на території РФ", − розповідає джерело Kyiv Post у розвідці.
Путін направив у Думу Договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю
За даними нашого співрозмовника, Північна Корея надає системну та масштабну допомогу РФ не лише певними видами озброєння та боєкомплектами, а й починає допомагати більш системно та живою силою.
"І безумовно це те, на що треба звертати увагу. Ситуація відстежується", − наголошує наше джерело.
Росія планує втягнути Північну Корею у війну
Цієї зими, за словами Президента України Володимира Зеленського, РФ планує залучити до війни в Україні Північну Корею. Ще низка країн спеціально інвестує у РФ для затягування війни.
Південна Корея та Україна ідентифікували військовослужбовців КНДР, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання у ворожій армії.
Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема, шестеро військових офіцерів з Північної Кореї.
КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів.