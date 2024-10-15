На базі одинадцятої окремої десантно-штурмової бригади російської армії створюється "особливий бурятський батальйон", сформований з громадяни Північної Кореї, пише видання LIGA.net з посиланням на власні джерела.

Цю інформацію в ексклюзивному коментарі Kyiv Post також підтвердило наше джерело в українській розвідці.

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Бурятський батальйон із громадянами КНДР − що варто знати

Джерело LIGA.net зазначає, що особовий складу цього так званого батальйону налічуватиме близько 3 тис. осіб. Розвідники вважають, що "батальйон" можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

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"Держава-агресор зіткнулася з системною проблемою поповнення втрат особового складу через значні втрати в живій силі вбитими та пораненими, зокрема, про що і свідчить цей випадок.

Диктатор Путін робить усе можливе для того, щоб відтермінувати, уникнути рішення щодо проведення нової публічної хвилі мобілізації на території РФ", − розповідає джерело Kyiv Post у розвідці.

Більше по темі Путін направив у Думу Договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю Головна стаття угоди передбачає, що в разі нападу на Росію чи Північну Корею та оголошення війни, інша сторона надасть військову та іншу допомогу, використовуючи всі наявні засоби.

За даними нашого співрозмовника, Північна Корея надає системну та масштабну допомогу РФ не лише певними видами озброєння та боєкомплектами, а й починає допомагати більш системно та живою силою.

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"І безумовно це те, на що треба звертати увагу. Ситуація відстежується", − наголошує наше джерело.

Росія планує втягнути Північну Корею у війну

Цієї зими, за словами Президента України Володимира Зеленського, РФ планує залучити до війни в Україні Північну Корею. Ще низка країн спеціально інвестує у РФ для затягування війни.

Південна Корея та Україна ідентифікували військовослужбовців КНДР, які воюють в Україні, а також навчаються в Росії для можливого майбутнього розгортання у ворожій армії.

Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема, шестеро військових офіцерів з Північної Кореї.

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КНДР протягом двох років через свій східний порт Наджін постачала вантажі, які сумарно могли містити понад 6 млн 152-міліметрових артилерійських снарядів.