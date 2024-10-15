Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні готовність житлових будинків до зими становить понад 99%.

Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла, заявив він під час засідання Кабміну.

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Готовність України до опалювального сезону - що відомо

«Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Перший напрям — це підготовка інфраструктури.

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Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%.

Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що наразі в українських газосховищах є 12,2 млрд куб. м газу, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для майбутньої зими.

«Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють», - наголосив Прем'єр.

Шмигаль додав, що одним із напрямків підготовки до зими є створення децентралізованої генерації.

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«Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від «Фонду декарбонізації України» для комунальних підприємств та громад.

Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн», - поінформував він.