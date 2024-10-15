Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні готовність житлових будинків до зими становить понад 99%.
Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисячі центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла, заявив він під час засідання Кабміну.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Готовність України до опалювального сезону - що відомо
«Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Перший напрям — це підготовка інфраструктури.
Готовність житлових будинків на сьогодні понад 99%. Кількість шкіл, садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%.
Понад 18 тис. котелень та 4,8 тис. центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла», - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що наразі в українських газосховищах є 12,2 млрд куб. м газу, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для майбутньої зими.
«Усі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють», - наголосив Прем'єр.
Шмигаль додав, що одним із напрямків підготовки до зими є створення децентралізованої генерації.
«Кредити під 0% для громадян, позики для ОСББ під програму ГрінДІМ, кредити «5-7-9%» для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від «Фонду декарбонізації України» для комунальних підприємств та громад.
Загалом банки вже видали різним категоріям позичальників кредитів на 2 млрд грн», - поінформував він.
По скільки годин щонайменше триватимуть відключення електроенергії взимку
5 вересня в Центрі протидії дезінформації повідомили, що в Україні в осінньо-зимовий період можливі відключення електроенергії взимку можуть бути від 12 до 20 годин на добу.
Оптимістичний сценарій передбачає, що від 8 до 9 енергоблоків АЕС працюватимуть стабільно, а зима виявиться без сильних морозів. Тоді, за умови відновлення близько 3 ГВт (3000 мегаватів) із 6 ГВт пошкоджених потужностей, світло вимикатимуть до 12 годин на добу.
Гірший сценарій передбачає відновлення лише близько 2 ГВт потужності за умови роботи 6−7 енергоблоків АЕС і нижчих температур.
Найнесприятливіший випадок передбачає продовження Росією атак на українську енергосистему. В такому разі громадяни проводитимуть без електроенергії та опалення до 20 годин на добу.