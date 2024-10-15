Україна вже готується до обстрілів із початком осінньо-зимового періоду, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024".

Коли Росія розпочне чергові удари по українській енергетиці

"З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці", − пояснив Литвиненко на відкритті виставки "Енергетика в промисловості-2024" у Києві у вівторок.

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Однак, за його словами, енергосистема країни довела здатність впроваджувати нові технології та захищатися від ударів.

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Секретар РНБО наголосив, що попри спроби Росії зруйнувати українську економіку, ворог не досягає успіху.

ЄБРР запустило кредитні гарантії для позик на енергетичну інфраструктуру

Європейський банк реконструкції та розвитку запустив програму розподілу ризиків у розмірі 700 плн євро з українськими банками – Energy Security Support Facility.

Більше по темі Українські ВПС відзвітували про 31 збитий безпілотник вночі Повітряні Сили ЗС України повідомили про збиття сьогодні вночі 31 ворожого безпілотника, ще 36 БПЛА були локаційно втрачені.

6 вересня стало відомо, що на об'єктах НЕК "Укренерго" захисні споруди готові на понад 85%. На об'єктах, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча, але роботи тривають.

Уряд виділив на облаштування пасивного захисту енергетичних об'єктів 10 млрд грн, ще понад 5 млрд грн виділила НЕК "Укренерго".

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Подробиці щодо забезпечення українців електроенергією у зимовий період читайте в матеріалі Kyiv Post.