США і Філіппіни розпочали спільні щорічні навчання Kamandag (інша назва Venom), які спрямовані на захист північного узбережжя головного філіппінського острова Лусон.

Він розташований приблизно за 800 кілометрів від Тайваню, пише Укрінформ з посиланням на Rfi.

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Військові навчання США та Філіппін - подробиці

Американсько-філіппінські навчання відбуваються на тлі ескалації конфлікту між Китаєм і Філіппінами за рифи і акваторію Південно-Китайського моря, на яку претендує Пекін.

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Командувач морської піхоти Філіппін генерал-майор Артуро Рохас зазначив, що навчання Kamandag були давно заплановані і не мають «нічого спільного з тим, що відбувається в регіоні».

Основна увага навчань буде зосереджена на бойових стрільбах уздовж північного узбережжя Лусона, а інші заходи будуть проведені на маленьких філіппінських островах між Лусоном і Тайванем.

Серед запланованих заходів - висадка морського десанту і навчання із захисту від хімічної і біологічної зброї.

Відомо, що США і Філіппіни направили трохи більше тисячі учасників від кожної країни, до навчать також доєднається невелика кількість австралійських, британських, японських і південнокорейських військових.

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Уряд Філіппін повідомляв, що одне з їхніх цивільних патрульних суден зазнало незначних пошкоджень 11 жовтня, коли його борт «навмисно зачепив» корабель «китайської морської поліції».

Зіткнення сталося приблизно за 9,3 км від філіппінського острова Тхіту.

Реакція Тайваню на військові навчання Китаю навколо острова

14 жовтня міністерство оборони Тайваню засудило військові навчання Китаю навколо острова.

Тайванські військові наголосили, що цими провокативними діями китайської армії влада КНР посилює напруженість між материком і островом і підриває мир і стабільність у Тайванській протоці.

"Рада рішуче засуджує дії Пекіна, що завдають шкоди регіональній безпеці та направлені на знищення статус-кво в Тайванській протоці. Республіка Китай не буде прогинатися чи підкорятися перед погрозами армії КНР", – наголосила Рада Тайваню.