Служба безпеки України повідомила про затримання в Миколаєві чергового інформатора головного розвідувального управління Росії, який коригував комбіновані атаки на місто, вихваляв російського лідера Владіміра Путіна та очікував захоплення регіону.

СБУ затримала чергового інформатора російського ГРУ в Миколаєві

У травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, однак тоді суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.

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Після початку повномасштабної війни чоловік поширював прокремлівські наративи в чатах російських Телеграм-каналів і потрапив до уваги росіян, які налагодили з ним зв’язок через месенджер.

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Для виконання ворожого завдання зловмисник обходив місто і приховано фіксував локації українських захисників.

Яке покарання загрожує інформатору російського ГРУ в Миколаєві

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

СБУ схопила зрадника, який наводив артилерію на свою бригаду ЗСУ

Служба безпеки України повідомляла про затримання 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ.

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Він наводив російську артилерію на свою ж бригаду ЗСУ під час боїв за Часів Яр.

Минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник Федеральної служби безпеки РФ Сороколєтов Дмітрій Павлович. Зрадник надавав ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по росіянах, які атакували Часів Яр. Росіяни планували використати ці дані для ударів по позиціях українських сил, які заважали прориву ворога до міста.