Президент Росії Владімір Путін вніс у понеділок, 14 жовтня, до Державної Думи проєкт закону про ратифікацію Угоди про стратегічне партнерство між Росією та Північною Кореєю.

Договір про стратегічне партнерство Росії з Північною Кореєю − що треба знати

Ця угода, яка передбачає можливу військову підтримку, була оприлюднена через базу даних законодавчої діяльності Думи.

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Головна, стаття 4 Угоди говорить про те, що в разі нападу на одну зі сторін (Росію або Північну Корею) та оголошення стану війни, інша сторона надасть військову та іншу допомогу, використовуючи всі наявні засоби, відповідно до статті 51 Статуту ООН та законів обох країн.

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Договір набуде чинності після обміну ратифікаційними документами між обома країнами. Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду 19 червня під час візиту Путіна до КНДР, а текст пізніше був опублікований Центральним телеграфним агентством Північної Кореї.

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За даними південнокорейського агентства Yonhap, пункт про військову допомогу дуже нагадує положення з Договору про дружбу і взаємну допомогу між СРСР і Північною Кореєю від 1961 року.

Західні джерела вже неодноразово повідомляли про те, що Північна Корея постачає мільйони артилерійських снарядів Росії для її війни з Україною. Крім того, за деякими повідомленнями, північнокорейські військові інженери та персонал допомагають російським військам.

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Президент України Володимир Зеленський заявив 14 жовтня, що Північна Корея не лише надсилає зброю, але й посилає своїх громадян до РФ для участі у війни на боці Росії.

Ракетний удар ЗСУ знищив офіцерів армії КНДР під Донецьком

Kyiv Post, посилаючись на свої розвідувальні джерела, раніше повідомляв, що внаслідок ракетного удару 3 жовтня по території, окупованій Росією біля Донецька, було вбито понад 20 військових, серед них шестеро офіцерів із Північної Кореї, які прибули для консультацій зі своїми російськими колегами.

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За повідомленнями російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам навчання персоналу для штурмових дій та оборони.

Торік Головне управління розвідки України (ГУР) повідомляло про прибуття обмеженого контингенту військовослужбовців із КНДР на тимчасово окуповану територію України, зокрема, про підрозділи інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю між Росією та Північною Кореєю.

Центр національного спротиву (ЦНС) у вересні 2023 року повідомляв, що Росія планувала залучити північнокорейських громадян на окуповані території Донецької та Луганської областей для будівельних робіт.

ЦНС тоді вказував, що корейців з КНДР запросили через дефіцит робочої сили по всій Росії та на окупованих територіях, до якого призвела війна.