У ніч проти 16 жовтня армія країни-агресора запустила 136 ударних безпілотників типу "Шахед", 51 з яких знищила українська ППО, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Масштабна атака на Україну 16 жовтня − подробиці Як зазначили Повітряні сили, окрім 136 "Шахедів", які Росія запустила з Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська, вона вдарила по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400 із ТОТ Донеччини, а також керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині з повітряного простору Курської області. Advertisement ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Внаслідок протидії РЕБ 60 російських БпЛА були локаційно втрачені в різних регіонах України. Станом на 7:32, 20 ударних дронів досі перебували в українському повітряному просторі, а два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку Росії.

Росіяни вдарили по промисловому об'єкту на Тернопільщині Під час нічної комбінованої атаки ворог вдарив по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа, повідомив очільник Тернопільскої ОВА В’ячеслав Негода. За його словами, для ліквідації наслідків залучили 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки. Фото: ДСНС Тернопільщини Advertisement Пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Про загиблих і травмованих поки не повідомлялося. За даними керівника КМДА Сергія Попка, цієї ночі на підступах до столиці були збиті всі ворожі безпілотники.