З 8 серпня 2024 року військові подали понад 10 тисяч електронних рапортів у застосунку "Армія+", документи мають таку ж силу, що й паперові.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Скільки військових частин вже впровадили "Армія+"

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200.

"І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових», — зазначила вона.

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В Міноборони наголосили, що вже більше ніж 1 тисяча військових частин впровадили застосунок.

Близько 4 тисяч електронних рапортів вже опрацьовані в системі електронного документообігу (СЕДО) й отримали погодження чи були відхилені із зазначенням причини.

Кожен четвертий рапорт, що вже опрацьований через "Армію+", належить десантно-штурмовим військам, які є лідерами у цьому процесі.

Наразі в "Армії+" є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії: на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу.

Найближчим часом у застосунку з’являться нові, зазначили в Міноборони.

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У відомстві наголосили, що застосунок "Армія+" є захищеним і безпечним. Персональні дані не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів.

Потужності застосунку розгорнуті у хмарній інфраструктурі. Інфраструктура і сам застосунок мають атестат комплексної системи захисту інформації і підключені до системи моніторингу реагування на кіберінциденти.