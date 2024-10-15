З 8 серпня 2024 року військові подали понад 10 тисяч електронних рапортів у застосунку "Армія+", документи мають таку ж силу, що й паперові.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
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Скільки військових частин вже впровадили "Армія+"
За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, кількість поданих рапортів зростає щодня на 150-200.
"І це дуже хороший показник, оскільки все більше військовослужбовців відчувають переваги електронних рапортів, які не губляться та створюються швидко та без помилок, на відміну від паперових», — зазначила вона.
В Міноборони наголосили, що вже більше ніж 1 тисяча військових частин впровадили застосунок.
Близько 4 тисяч електронних рапортів вже опрацьовані в системі електронного документообігу (СЕДО) й отримали погодження чи були відхилені із зазначенням причини.
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Кожен четвертий рапорт, що вже опрацьований через "Армію+", належить десантно-штурмовим військам, які є лідерами у цьому процесі.
Наразі в "Армії+" є 11 видів рапортів, що розбиті на чотири категорії: на відпустку, видача направлення, направлення та на допомогу.
Найближчим часом у застосунку з’являться нові, зазначили в Міноборони.
У відомстві наголосили, що застосунок "Армія+" є захищеним і безпечним. Персональні дані не зберігаються на мобільному пристрої, а беруться із зовнішніх реєстрів.
Потужності застосунку розгорнуті у хмарній інфраструктурі. Інфраструктура і сам застосунок мають атестат комплексної системи захисту інформації і підключені до системи моніторингу реагування на кіберінциденти.
Військові можуть оновити свій статус служби у застосунку "Армія+"
27 вересня у застосунку "Армія+" запроваджена функція виправлення даних, заявдяки якій військовослужбовці можуть оновити інформацію про свою службу за кілька кліків.
При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.
Після запуску "Армії+" певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про військову службу не відображається у застосунку.
Тому розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.
Для оновлення статусу в "Армії+" слід завантажити/оновити застосунок й авторизуватися.
Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу".
Тоді слід натиснути "Я точно чинний військовий".
Після цього треба заповнити форму, вказати необхідні дані і надіслати.
Потім військовий має отримати номер заявки, завдяки якому зможе відстежувати її статус, та очікувати сповіщення про результат.