У ніч проти 15 жовтня росіяни вдарили ракетами типу С-300 по Миколаєву, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

Удар ракетами С-300 по Миколаєву − подробиці

10:44: Кількість поранених збільшилася до 23 осіб.

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За словами Кіма, через обстріл загинула щонайменше одна жінка. Поранення дістали 16 осіб, трьом з яких надали амбулаторну допомогу.

Фото: ДСНС Миколаївщини / Телеграм

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"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації", - уточнив Кім.

Фото: ДСНС Миколаївщини / Телеграм

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За даними ДСНС Миколаївщини, в одному з районів Миколаєва були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Вогнеборці вже ліквідували пожежі на площах 30 та 400 кв. м.

В іншому районі зайнялися ресторанний комплекс і торговельні павільйони, однак пожежу на площі 1400 кв. м вже також загасили.