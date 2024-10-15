У ніч проти 15 жовтня росіяни вдарили ракетами типу С-300 по Миколаєву, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм.

Удар ракетами С-300 по Миколаєву − подробиці

10:44: Кількість поранених збільшилася до 23 осіб.

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За словами Кіма, через обстріл загинула щонайменше одна жінка. Поранення дістали 16 осіб, трьом з яких надали амбулаторну допомогу.

Фото: ДСНС Миколаївщини / Телеграм

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"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, тривають заходи з ліквідації", - уточнив Кім. 

Фото: ДСНС Миколаївщини / Телеграм

Українські ВПС відзвітували про 31 збитий безпілотник вночі
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Українські ВПС відзвітували про 31 збитий безпілотник вночі

Повітряні Сили ЗС України повідомили про збиття сьогодні вночі 31 ворожого безпілотника, ще 36 БПЛА були локаційно втрачені.

За даними ДСНС Миколаївщини, в одному з районів Миколаєва були пошкоджені інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Вогнеборці вже ліквідували пожежі на площах 30 та 400 кв. м. 

В іншому районі зайнялися ресторанний комплекс і торговельні павільйони, однак пожежу на площі 1400 кв. м вже також загасили.

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Війська РФ атакували порт в Одесі: пошкоджено два іноземні судна

14 жовтня в Одесі внаслідок влучання російської балістичної ракети одна людина загинула, восьмеро людей дістали поранень.

Були пошкоджені судно "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно "OPTIMA" під прапором Палау.

Ціллю РФ вчергове стала припортова інфраструктура. Також пошкоджено склад із зерном. 

Постраждалі перебувають у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий − працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

 

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