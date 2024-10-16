Певні додатки до "Плану перемоги" Президента України не винесуть на публічне обговорення, повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Що Зеленський розповість про План перемоги − що відомо

"У плані перемоги є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичного складника: яка кількість зброї, в якому вигляді має бути надана Україні. Водночас у Плані перемоги є інше, там є логіка до розуміння, що війну можна закінчити, тільки примусивши Росію усвідомити, що буде далі", − пояснив Подоляк.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Він додав, що план є чітким і має математичне підґрунтя. Водночас союзникам треба вирішити, "чи готові вони всі разом капітулювати", оскільки "Україна капітулювати не буде".

За його словами, у плані головну роль відіграють Україна та її громадяни через виняткову можливість України поставити остаточні акценти у цій війні.

Більше по темі У прикордонних і прифронтових регіонах України посилять ППО В Україні триває підготовка усіх можливих рівнів захисту енергоінфраструктури.

Зеленський може представити План перемоги під час виступу у Раді

Президент України Володимир Зеленський публічно представить План перемоги під час виступу у Верховній Раді цього тижня.

9 жовтня президент України наголосив, що у листопаді буде готовий документ з умовами для справедливого завершення війни. 5 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував, що планує представити план перемоги на засіданні у форматі "Рамштайн".

Advertisement

Зеленський наголошував, що надійний мир в Україні можливий виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи територіями.