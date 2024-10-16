Влітку 2024 року Польща скасувала програму допомоги українським біженцям "40+", яка передбачала грошову компенсацію власникам житла за розміщення українців. Тож багато біженців, які живуть у Польщі, тепер зацікавлені в пошуках соціального житла. Розповідаємо, що це таке та де його шукати.

Що таке соціальне житло?

Соціальне житло — це доступне житло, яке надається людям у скрутній ситуації. Його можуть отримати безпритульні та найбідніші верстви населення, що не можуть забезпечити їм себе самостійно. За будівництво такого житла відповідає муніципалітет. Саме він також бере відповідальність за його розподіл серед нужденних, у тому числі українських біженців.

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Цей тип нерухомості характеризується низькими стандартами умов проживання. Таке соціальне житло зазвичай розташоване в старих будівлях або багатоквартирних будинках. Його пропонують тим, у кого наразі немає вибору, а тому вартість оренди такого житла є значно нижчою, і муніципалітету легше покривати такі соціальні витрати.

Попри низькі стандарти, житло має бути придатним для проживання за своїм технічним станом. Площа кімнати на одного винаймача не повинна бути меншою за 5 м2 або 10 м2 у випадку домогосподарства з однієї особи. Положення про соціальне житло, його якість та вимоги до орендаря регулюється Цивільним кодексом Польщі.

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Хто має право на комунальне житло в Польщі?

У складній життєвій ситуації люди згодні на нерухомість будь-якого типу — головне, щоб над головою був дах. Через це іноземці у Польщі часто плутають соціальне житло з комунальним. На відміну від соціального житла, комунальне або муніципальне житло має вищі стандарти щодо умов проживання. Воно передбачає й вищу орендну плату, тож, якщо у вас низький дохід, то ви навряд чи зможете собі його дозволити.

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Окрім цього, винаймач може також викупити муніципальну квартиру, тоді як соціальна квартира ніколи не виставляється на продаж. Комунальне житло призначене для людей, які мають хоч і невисокий, але стабільний дохід. Він повинен бути трошки вищим за прожитковий мінімум і дозволяти сплачувати орендну плату без утисків себе в харчуванні чи інших базових потребах.

Проживання в Польщі також можуть оплачувати роботодавці або житлові асоціації на умовах, визначених орендодавцем в індивідуальному порядку. TBS (Асоціація соціального житла) може допомогти біженцям з України орендувати квартиру, якщо вони мають роботу в Польщі та, відповідно, стабільний дохід. Проте такий дохід може бути недостатнім для оренди житла за ринковими цінами, тож TBS допоможе знайти квартиру з вигіднішими умовами.

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Винаймачі соціального житла у Польщі зобов'язані сплачувати мінімальну орендну плату, а також комунальні послуги. Але це все одно є доступною пропозицією для людей, які не мають великих доходів. Адже орендні ставки на таке житло, порівняно з ринковими цінами, дуже низькі. Найчастіше вони становлять від 2,50 до 3,50 злотих за квадратний метр площі. Це означає, що за соціальну квартиру площею 30 кв. м доведеться платити приблизно 100 злотих. Звичайно, орендна плата залежить від місця розташування, площі приміщення та наявності в ньому всіх зручностей.

Як українцям отримати соціальне житло в Польщі?

Право на отримання житла, яке має соціальний або комунальний статус, має як одинока людина, так і сім'я. Така підтримка часто надається людям, які втратили попереднє житло через борги або опинилися на вулиці з інших причин. Житло в Польщі для українців також може мати статус соціального за умови, що вони не мають стабільного доходу та втратили єдине своє житло.

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Першочерговість в отриманні соціального житла у Польщі мають особи, що належать до однієї з таких груп:

неповнолітні;

люди з інвалідністю;

вагітні жінки;

безхатьки;

жертви насильства;

жертви репресій;

особи, які мешкають у нежитлових приміщеннях або будинках, що підлягають знесенню;

особи, які відповідають індивідуальним критеріям, встановленим відповідним органом місцевого самоврядування.

Подати заявку на отримання соціального житла можна один раз на рік у період з 1 січня по 30 квітня. У вас повинна бути карта побиту PESEL, яке підтверджує ваше легальне перебування в Польщі. На соціальне житло від муніципалітету можуть претендувати мешканці саме цього округу, які не мають права на інше житло. Йдеться не лише про право власності чи співвласності, а й також про договір оренди на стандартних ринкових умовах. Тобто, вам обов'язково доведеться довести, що звичайна оренда вам зараз не по кишені, а ваші доходи не дозволяють сплачувати повну ринкову вартість житла.