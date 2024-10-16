Українські діти до 13 років з тимчасовим захистом можуть не отримати можливість в'їзду до Польщі, повідомила Прикордонна служба Польщі.

Українським дітям можуть заборонити в'їзд до Польщі − подробиці

Номер PESEL UKR (спеціальний статус тимчасового захисту для українців, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року через загрозу бойових дій) не забезпечує права на повторний в'їзд до Польщі.

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За словами очільника прикордонного департаменту Головної комендатури Прикордонної служби Польщі Аркадіуша Тивонюка, неповнолітні віком до 13 років, які не мають електронного документа Diia.pl, не можуть перетинати кордон Польщі або подорожувати в інші країни Шенгенської зони.

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"Для цієї категорії осіб при перетині кордону необхідно пред’явити дійсний закордонний паспорт та електронний документ у мобільному застосунку Diia.pl", − пояснив Тивонюк.

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До 13 років не можна самостійно користуватися Diia.pl, оскільки профіль можна оформити лише з 13-річного віку.

Зміна правового статусу українських переселенців може призвести до втрати певних електронних доступів, зокрема статус PESEL UKR у Польщі скасовують після отримання таких статусів:

дозвіл на тимчасове або постійне перебування (карти побиту);

дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС;

згода на отримання додаткового захисту;

згода на толерантне перебування або перебування з гуманітарних причин.

Використання електронного документа Diia.pl дозволили лише українцям із тимчасовим захистом (статус PESEL UKR). Доступ до Diia.pl у дітей до 13 років анулюється, якщо дорослі змінили власний правовий статус у країні.

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Що таке електронний документ Diia.pl

Модуль у застосунку mObywatel Diia.pl створили в березні 2022 року для залучення українських переселенців до польської електронної бази документів та надання їм доступу до цифрових послуг у країні.

З липня 2022 року електронний документ Diia.pl визнали цифровим посвідченням легального перебування українців у Польщі.

З червня минулого року українці в Польщі можуть додавати дані власних дітей в електронний документ Diia.pl, але для цього дитині потрібен статус UKR у реєстрі PESEL. Окрім цього, вона має бути пов’язана з номером PESEL UKR одного з батьків.

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Польща бореться з міграційним тиском − що відомо

У Польщі кількість іноземних мігрантів сягнула значення "тимчасово гранична". Уряд країни пропонує тимчасово призупинити право на надання притулку.

Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів камінням.

Кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у "гібридній війні" проти Заходу, зазначали у Reuters.

МВС Польщі організує спецпідрозділи Прикордонних сил країни, які захищатимуть кордон від нелегальних мігрантів.

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У Польщі іноземців, які порушили закон, після відбування покарання висилатимуть з країни з забороною в’їзду до Шенгенської зони на 10 років.

Після відбування покарання іноземців доправлятимуть до аеропорту та депортуватимуть до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшого висилання. Це стосується лише тих іноземців, які скоїли такі злочини:

організація незаконного перетину кордону;

керування транспортним засобом у стані будь-якого сп’яніння.

У МЗС Польщі раніше закликало припинити допомогу українським біженцям для того, щоб вони йшли воювати.