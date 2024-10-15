У Польщі кількість іноземних мігрантів сягнула значення «тимчасово гранична». Уряд країни пропонує тимчасово призупинити право на надання притулку.

Про це в ефірі TVN24 заявив заступник очільника міністерства внутрішніх справ Польщі Мацей Дущик.

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Польща планує припинити надання притулку через міграційний тиск

«10 років тому ми мали 100 тис. мігрантів у Польщі, сьогодні ми маємо 2,5 млн. Треба розібратися, як це виглядає і чи не порушуємо ми соціальну єдність», - зазначив Дущик.

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Він вважає, що з огляду на те, як поляки реагують на міграцію й емоційність дискусій в країні, імовірно, що кількість мігрантів у країні є тимчасово граничною.

Водночас Дущик зазначив, що Польща потребує невеликої додаткової кількості іммігрантів залежно від попиту роботодавців.

Зокрема, це необхідно для сталої конкурентоспроможності польської економіки.

Заступник очільника МВС Польщі вважає, що ініціатива премʼєра Дональда Туска про тимчасове територіальне призупинення права на притулок це реакція створення штучного міграційного тиску на кордоні з РБ, яке проводять Росія та Білорусь.

«Лукашенко з Путіним не можуть вирішувати щодо політики надання притулку, це мають вирішувати поляки» додав Мацей Дущик.

«Якщо ми отримуємо інформацію і бачимо рух літаків, які привозить до Білорусі людей, наприклад, із Сирії, і знаємо, що це в’язні із сирійських в’язниць і за планом вони починають збиратися на польському кордоні.

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Тому ми повинні тимчасово і територіально призупинити право на притулок, тому що це може бути використано для посилення ефекту, якого хоче досягти Лукашенко», – констатував Дущик.

Заступник глави МВС заперечив, що Польща хоче вийти з міжнародних договорів чи конвенцій, що регулюють міграційний рух.

За його словами, ідеться про те, щоб «у випадку негативного сценарію мати якийсь інструмент, який дозволить Польщі контролювати кордон».

Міграційний тиск на польському кордоні - що варто знати

Цьогоріч на ділянці польсько-білоруського державного кордону, яку охороняє Підляський відділ прикордонної служби РП, затримано 216 пособників та організаторів незаконного перетину кордону.

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Протягом 12-14 липня польська прикордонна служба зафіксувала 140 спроб нелегального перетину кордону з території Білорусі. Зокрема, іноземні мігранти кидали у бік польських патрулів камінням.

Кордон між Польщею та Білоруссю став осередком напруженості, оскільки західні чиновники звинувачують уряд у Мінську у використанні мігрантів з неєвропейських країн, яких Білорусь використовує у «гібридній війні» проти Заходу, зазначали у Reuters.

Згідно з даними агенції Frontex, за перші п'ять місяців 2024 року кількість людей, які намагаються перетнути східний кордон ЄС, зросла майже вдвічі.

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Заступник голови Міністерства внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочек заявляв, що МВС організує спецпідрозділи Прикордонних сил країни, які захищатимуть кордон від нелегальних мігрантів.

Він наголосив, що це потрібно було зробити вже давно. У квітні на кордон спрямували додаткові сили поліції, завданням яких була протидія агресивним групам людей.