Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) провели успішну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців у Харківській області. Внаслідок цієї операції було знищено майже полк російських військ. Воєнна розвідка повідомила, що підрозділи "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон успішно виконали цю комплексну задачу.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у результаті операції українські розвідники захопили батальйонний район оборони противника, знищили три мотострілецьких батальйони, загон «шторм» та розвідувальну роту 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ.

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“Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України”, - кажуть в ГУР, додавши, що “після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного”.

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За даними Kyiv Post, спецоперація завершилась напередодні – 15 жовтня.