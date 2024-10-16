Підрозділи Головного управління розвідки (ГУР) провели успішну операцію зі звільнення лісового масиву на північ від Липців у Харківській області. Внаслідок цієї операції було знищено майже полк російських військ. Воєнна розвідка повідомила, що підрозділи "Артан", "Kraken" та Міжнародний легіон успішно виконали цю комплексну задачу.

Як повідомляє пресслужба ГУР, у результаті операції українські розвідники захопили батальйонний район оборони противника, знищили три мотострілецьких батальйони, загон «шторм» та розвідувальну роту 7 окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу ЗС РФ.

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“Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України”, - кажуть в ГУР, додавши, що “після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного”.

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Стінопис створено як данину поваги бійцям ГУР, які ризикують і завжди йдуть уперед.

За даними Kyiv Post, спецоперація завершилась напередодні – 15 жовтня.

 

 

Особливістю операції стало те, що вдалося залучити піхоту 13-ї бригади НГУ "Хартія" з дуже низькими втратами. 

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«Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу», — наголосило ГУР.

В розвідці зазначили, що успішна місія ГУР створює сприятливі умови для подальшого витіснення російських окупантів із півночі Харківської області.

Київ Пост
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