Рада директорів Світового Банку затвердила створення спеціального фінансового трастового фонду для України, розмір якого становитиме щонайменше 10 млрд доларів.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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У СБ створять фінансовий траст-фонд для України - подробиці

"Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що кошти фонду насамперед спрямують на підтримку бюджету — заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

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Допомога Україні через Світовий банк - що відомо

8 серпня міністерство фінансів України повідомило, що через механізми Світового банку Україна вже отримала близько 40 млрд доларів США.

Проєкт PEACE in Ukraine є найбільшим за обсягом фінансування проєктом Світового банку.

Через нього до держбюджету надійшло близько 30 млрд доларів США, з яких понад 80% було бюджетною підтримкою від Сполучених Штатів.

5 серпня Україна отримала 3,9 млрд доларів гранту від США через Світовий банк.