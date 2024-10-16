Родичі жінки шукали можливості для її повернення, зокрема звернулися за допомогою до Офісу омбудсмана.

За його даними, після незаконного позбавлення волі здоров’я українки, попри лікування, погіршилося, вона потребує постійної підтримки.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

З тимчасово окупованої російською армією території України вдалося успішно евакуювати жінку, яку окупанти незаконно утримували тривалий час, а також її сестру.

Росія викрала десятки тисяч українських дітей – скільки вже повернули

2 жовтня з тимчасово окупованих територій Херсонської області та Криму на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще сімох дітей.

27 вересня у межах Bring Kids Back UA з окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще дев'ятьох дітей та 20-річного юнака з братом.

13 вересня з ТОТ Херсонщини повернули сімох хлопчиків та трьох дівчаток віком від 3 до 16 років.

Кореспондент Kyiv Post повідомляв раніше, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак під час форуму за участі керівників державних інституцій 27 серпня розповів про те, що за останні вже понад два роки Росія викрала десятки тисяч українських дітей, тоді як повернути вдалося лише кілька сотень.