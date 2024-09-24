У 2004 році Австралія придбала 59 основних бойових танків M1A1 Abrams в США. Вони були зняті з озброєння в липні цього року, оскільки Канберра почала отримувати модернізовані M1A2 SEPv3 Abrams, які були замовлені в 2022 році (вартість угоди - близько 2,5 млрд дол.). Незважаючи на те, що їм 20 років, M1A1 Австралія використовувала відносно мало.

Видання The Sydney Morning Herald на вихідних повідомило, що коли австралійський уряд вже обговорював з адміністрацією Байдена відправку законсервованих танків Abrams для України. Посилаючись на джерела в уряді, повідомляється, що міністр оборони Австралії Річард Марлз раніше вивчав «різні варіанти» надання танків Україні.

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Австралія збирається передати танки “Абрамс” Україні - що відбувається

Оскільки танки виготовлені в США та містять обладнання, яке регулюється експортними правилами США щодо міжнародної торгівлі зброєю (ITAR), щоб відправити танки до України потрібен офіційний дозвіл Вашингтона.

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Втім, це має бути формальністю, оскільки США вже надали Україні 31 модернізований M1A1.

Перед схваленням австралійська армія огляне кожен танк і визначить обсяг ремонтних робіт, необхідних для повернення їх до робочого стандарту. Майкл Шобрідж, колишній чиновник оборони Австралії, сказав: «Ці танки все ще в хорошому стані. Українці ведуть війну за виживання, тому ми маємо відправити їх туди якомога швидше».

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Київ, Білий дім і Канберра визначать, що необхідно для навчання екіпажів Abrams для України, але навчання це має відносно коротким, і, можливо, навіть його можна буле провести в Україні. ЗСУ експлуатують “Абрамси” вже протягом певного часу, тому вже мають навчений та досвідчений персонал.

Після цього три уряди повинні будуть підготувати матеріально-технічний план для передачі транспортних засобів та їхнього транспортування в Україну, яке, ймовірно, відбуватиметься морським або повітряним транспортом до країни НАТО, а потім залізницею або, можливо, автомобільним транспортом до України.

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Роль української діаспори Австралії у передачі “Абрамсів” для України

В Австралії є велика та активна українська діаспора, яка разом з опозиційними партіями активно закликала Канберру поставити Києву військову техніку та протестувала проти іншої списаної техніки, такої як патрульні машини, бронетранспортери та всюдиходи. , були виставлені на продаж в Інтернеті.

Раніше цього року повідомлялося, що міністерство оборони Австралії відмовилося відправити свій парк знятих з експлуатації гелікоптерів MRH-90 Taipan в Україну, незважаючи на офіційні запити Києва, замість цього вирішило розібрати літаки та продати їх компоненти окремо.

Тіньовий міністр закордонних справ Австралії Саймон Бірмінгем сказав, що «рішення поховати, а не подарувати гелікоптери Taipan, що вийшли з експлуатації, збентежило багатьох і не повинно повторюватися з танками Abrams».

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Він додав: «Напевно, найпростіше, що Австралія може дати Україні, — це обладнання, яке більше не потрібне нашим силам оборони і яке, за словами України, може їм допомогти».

Рішення відправити танки M1A1 в Україну не матиме негайного впливу на оперативну безпеку Австралії, оскільки M1A2 SEPv3 Abrams є останнім і найдосконалішим варіантом танка. Модернізація включає покращений бронезахист, інтегровані активні протиракетні системи, а також вдосконалені системи управління вогнем і зв’язку.

Разом з нещодавніми обіцянками додаткових бойових танків Leopard з Німеччини, отримання цих M1A1 стане життєво важливим для української армії, яка бореться на полі бою проти чисельної переваги Росії у військах і техніці.

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За інформацією джерел видання в австралійському уряді, дискусії між Канберрою та Вашингтоном тривають у контексті стратегічної важливості підтримки України для збереження балансу сил у Європі. Позиція, яку щиро підтримують опозиційні партії.

Бірмінгем сказав Kyiv Post, що «австралійська підтримка України не повинна бути половинчастою, оскільки їхня [України] боротьба також є випробуванням для всіх демократичних націй».