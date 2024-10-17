Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів.
Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.
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Механізм використання заморожених активів РФ - що відомо
"Швейцарія заблокувала активів підсанкційних російських осіб на понад 7 млрд швейцарських франків, а також заборонила доступ до понад 7 млрд франків Центробанку Росії.
Справедливо і правильно, якщо ці кошти будуть використані для компенсації жертвам агресії", - зазначив він.
Шмигаль наголосив, що необхідно продовжити санкційний тиск на Росію, адже санкції є дієвим інструментом, та подякував Федеральній раді Швейцарії за ухвалення нових санкцій проти РФ.
Прем'єр-міністр зауважив, що зустріч з президенткою Швейцарії була "продуктивною".
Він подякував за "беззастережну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та наших зусиль для досягнення справедливого миру".
Також прем'єр поінформував про План перемоги Президента України.
"Саме у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру, і ми вдячні, за те, що Швейцарія підтримує Українську формулу миру.
Під час нашої зустрічі говорили про те, як ми продовжимо наші спільні зусилля в цьому напрямку", - зазначив Шмигаль.
Український Прем'єр також подякував за схвалення Стратегії міжнародного співробітництва, яка передбачає виділення Україні 1,5 млрд франків у наступні 4 роки.
"Також дякуємо за намір виділити загалом 5 млрд франків на підтримку відбудови України до 2036 року", - додав він.
Швейцарія запровадила низку санкцій проти РФ
Федеральна рада Швейцарії ухвалила решту обмежень 14-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.
Країна ще більше посилила обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення військово-технічного потенціалу Росії.
Крім того, Швейцарія додала до санкційного списку 61 юридичну особу і 27 суден російського "тіньового флоту".