Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав Швейцарію приєднатися до механізму, який запровадять країни G7 щодо використання заморожених російських активів.

Про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

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Механізм використання заморожених активів РФ - що відомо

"Швейцарія заблокувала активів підсанкційних російських осіб на понад 7 млрд швейцарських франків, а також заборонила доступ до понад 7 млрд франків Центробанку Росії.

Справедливо і правильно, якщо ці кошти будуть використані для компенсації жертвам агресії", - зазначив він.

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Шмигаль наголосив, що необхідно продовжити санкційний тиск на Росію, адже санкції є дієвим інструментом, та подякував Федеральній раді Швейцарії за ухвалення нових санкцій проти РФ.

Прем'єр-міністр зауважив, що зустріч з президенткою Швейцарії була "продуктивною".

Він подякував за "беззастережну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та наших зусиль для досягнення справедливого миру".

Також прем'єр поінформував про План перемоги Президента України.

"Саме у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру, і ми вдячні, за те, що Швейцарія підтримує Українську формулу миру.

Під час нашої зустрічі говорили про те, як ми продовжимо наші спільні зусилля в цьому напрямку", - зазначив Шмигаль.

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Український Прем'єр також подякував за схвалення Стратегії міжнародного співробітництва, яка передбачає виділення Україні 1,5 млрд франків у наступні 4 роки.

"Також дякуємо за намір виділити загалом 5 млрд франків на підтримку відбудови України до 2036 року", - додав він.

Швейцарія запровадила низку санкцій проти РФ

Федеральна рада Швейцарії ухвалила решту обмежень 14-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Країна ще більше посилила обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення військово-технічного потенціалу Росії.

Крім того, Швейцарія додала до санкційного списку 61 юридичну особу і 27 суден російського "тіньового флоту".