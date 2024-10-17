Концерт у Палаці спорту Києва було перервано близько 8-ї вечора напередодні в середу, коли в столиці України пролунали сирени повітряної тривоги. Через це всі відвідувачі змушені були піти в укриття на найближчій станції метро, ​​де гурт приєднався до людей та продовжив концерт.

"Так, хлопці та дівчата, тепер буде тиха, повільна, лірична пісня, під яку ви та я засвітимо світло", - сказав фронтмен гурту Святослав Вакарчук, коли він попросив фанатів увімкнути ліхтарики на своїх мобільних телефонах у тунелі.

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Вакарчук, з гучномовцем у руках, разом з музикантами своєї групи, граючи на акустичних гітарах, почав співати хіти гурту "Як ніколи раніше" та "Не питай", це можна побачити у відеороликах, опублікованих на офіційній сторінці гурту в Instagram.

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На відео можна побачити, як сотні шанувальників приєднуються до хору з ліхтариками в руках, заповнюючи весь тунель.

У іншому відео, опублікованому гуртом, можна побачити, як Вакарчук співає новий хіт гурту Як ніколи, який вийшов лише кілька тижнів тому.

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В іншому відео також можна побачити, як гурт співає один зі своїх найбільших хітів "Без бою" у тунелі зі своєю аудиторією.

Концерти до 30-річчя гурту відбувалися щовечора з 12 по 16 жовтня (крім 15 жовтня), причому перший концерт 12 жовтня супроводжувався скандалом, коли поліція та співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) почали перевіряти військову реєстрацію чоловіків біля місця проведення заходу та нібито затримували тих, хто не мав відповідних документів.

Однак кореспондент Kyiv Post, який відвідав концерт наступного дня, зазначив, що подібних перевірок не проводилося, ймовірно, через скандал напередодні.

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"Океан Ельзи", заснований у 1994 році, зажив собі слави в пострадянських країнах завдяки музиці з популярного російського гангстерського фільму "Брат" та його продовженні 2000 року.

Однак гурт дистанціювався від Росії та зайняв тверду проукраїнську позицію після анексії Криму Росією та вторгнення на Схід України у 2014 році.

Фронтмен гурту Вакарчук також був політичним активістом, а також протягом кількох каденцій був депутатом парламенту України.

У 2019-му році ходили навіть чутки, що він візьме участь у президентських виборах проти тодішнього тоді кандидата в президенти Володимира Зеленського.