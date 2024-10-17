Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти 18 російських нафтових танкерів та чотирьох СПГ-танкерів.

Про це йдеться у пресрелізі уряду.

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Нові санкції Британії проти флоту РФ - що відомо

«Велика Британія очолює процес проти відчайдушних і небезпечних спроб Путіна зберегти свої енергетичні доходи, у той час, як його «тіньовий флот» ставить під загрозу берегові лінії Європи та світу», - заявив глава МЗС Девід Леммі.

Ще 18 кораблям «тіньового флоту» РФ буде заборонено відвідувати порти Великої Британії, та вони не зможуть отримати доступ до провідних світових британських морських послуг.

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У 2023 році ці нафтові танкери перевезли нафти на суму приблизно 4,9 мільярда доларів.

Усього Британія вже запровадила санкції проти 43 російських нафтових танкерів.

Також Британія накладає санкції на ще 4 СПГ-танкери і російську газову компанію АО «РусГазДобыча».

Британія створила підрозділ для контролю торгівельних санкцій проти РФ

10 жовтня у Великій Британії запрацював підрозділ із контролю за дотриманням торгівельних санкцій OTSI.

OTSI зможе накладати штрафи на компанії, які порушили санкції, а також оприлюднювати інформацію про них.

Підрозділ зосередиться на забезпеченні дотримання обмежень на експорт професійних і ділових послуг, тоді як експорт та імпорт товарів залишатиметься в компетенції вже чинних підрозділів.

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Уряд Британії раніше вніс у санкційний список п'ять суден і дві організації, пов'язані із транспортуванням російського скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".

11 вересня Велика Британія додала до санкційного списку десять танкерів, пов'язаних із перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третіх країн.

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