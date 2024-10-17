Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що його країна виділить Україні пакет допомоги на 250 млн євро для відновлення зруйнованих енергооб’єктів та розбудови сучасної енергоінфраструктури.

Про це він заявив на спільному брифінгу з очільником МЗС України Андрієм Сибігою, передає кореспондент Укрінформу.

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Допомога Україні від Норвегії - подробиці

«Ми працюємо з українською владою, з міжнародними партнерами як щодо ремонту того, що було зруйновано, так і для допомоги з розбудовою нової сучасної енергетичної інфраструктури 21-го століття, яка є більш стійкою, більш розгалуженою», – сказав Ейде.

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Очільник МЗС Норвегії також оголосив, що його країна надасть окремий зимовий пакет підтримки енергосектору.

У ньому передбачається, зокрема, утеплення будинків.

За його словами, Норвегія лише цього року виділила Україні 2,3 млрд євро, що є потужним сигналом підтримки України.

«Ми гарантуємо підтримку, яку ви отримаєте. Поки війна йде, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми братимемо участь у відбудові України», – зауважив Ейде.

Уряд Норвегії інвестує в Україну понад $23 млн - що відомо

4 жовтня Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну.

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Цей капітал дозволить знизити ризики для міжнародних компаній, які інвестують в Україну.

Фінансування виділять у межах Програми підтримки Нансена для України.