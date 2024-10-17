Служба безпеки України (СБУ) викрила агентурну мережу Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, яка розвідувала локації Сил оборони та стратегічно важливих об’єктів Укрзалізниці.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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В Україні викрили ще трьох агентів РФ - що відомо

«За результатами спецоперації на Донеччині та в Одесі затримано трьох російських агентів. Ними виявилися мешканка Краматорська та двоє одеситів, які підтримували рашизм», - ідеться у повідомленні.

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За інструкцією ФСБ затримані приховано фіксували вузлові залізничні станції, які задіяні у переправленні важкого озброєння та боєприпасів на фронт.

Додатково агентка з Донеччини шукала позиції українських військ, які тримають оборону на Краматорському напрямку.

Жінка об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала розвідінформацію у місцевих жителів під час побутових розмов.

Більше по темі СБУ викрила подружжя агентів, які працювали на російську розвідку Спочатку зловмисники діяли на правобережжі Херсонщини, а потім в Одесі.

Отримані відомості агенти месенджером передавали своєму російському куратору у вигляді позначок на гугл-картах з детальним описом.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх за місцем проживання.

Фото: СБУ

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Які статті інкримінують агентам РФ

Слідчі Служби безпеки повідомили двом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії ще одного фігуранта кваліфіковано за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

На півдні України затримали зловмисників, які підпалювали автомобілі Сил оборони

Українські правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке на замовлення Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ вчиняло підпали.

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За вказівкою росіян зловмисники (організатор і троє підлеглих) підпалювали службові автомобілі Сил оборони. Пріоритетними цілями були військові пікапи, залучені до виконання бойових завдань.

Координатором злочинної групи виявився ексв’язень з Херсонської області, який відбував покарання за наркоторгівлю. Він залучив свою співмешканку та ще двох кримінальників, з якими познайомився під час перебування у в'язниці.